Avanza el proyecto de Bono Extraordinario a la Niñez: Otorgará un aporte de $30 mil por hijo

La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general este lunes el proyecto que busca otorgar un Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez de $30 mil por cada menor de 13 años en un hogar.

La iniciativa, anunciada por el presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública, tiene como objetivo apoyar a las familias en medio del aumento del costo de la vida, marcado por el alza histórica del valor del combustible.

Tras su aprobación, su discusión continuará en el Congreso y los parlamentarios fijaron un plazo hasta el martes 7 de julio para presentar indicaciones.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

Desde el Gobierno recordaron que este beneficio monetario es para las familias con niños de entre 0 y 13 años que pertenezcan hasta el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Asimismo, detallaron que el bono se entregará una sola vez y que el pago será automático, por lo que no se debe postular o realizar algún trámite para acceder a este.

Añadieron que los beneficiarios tendrán un período máximo de 9 meses, desde que se emite el pago, para cobrar el bono.