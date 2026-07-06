Declaran alerta ambiental para este martes 7 de julio en la Región Metropolitana: Revisa las medidas y la restricción vehicular

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó alerta ambiental para este martes 7 de julio con el objetivo de resguardar la salud de la población ante el episodio de contaminación atmosférica que afecta a la capital.
Las autoridades hicieron un llamado a respetar las medidas establecidas durante este episodio crítico, especialmente la prohibición de utilizar calefactores a leña y otros combustibles sólidos derivados de la madera, con excepción de los equipos que funcionan con pellets.
La fiscalización de esta medida estará a cargo de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, en coordinación con los municipios y Carabineros. En tanto, la restricción vehicular será controlada por Carabineros, la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la red de cámaras de televigilancia desplegada en la Región Metropolitana.
Medidas para este martes 7 de julio
Restricción vehicular
Se mantiene la restricción vehicular permanente para los vehículos que corresponda, de acuerdo con el calendario oficial. Además, se reforzará la fiscalización de la prohibición de circulación de vehículos de carga, según su antigüedad, al interior del anillo Américo Vespucio.
Calefacción
- Se prohíbe el uso de calefactores residenciales a leña y otros derivados de la madera en toda la Región Metropolitana, con excepción de los calefactores a pellets autorizados.
- En toda la región continúa prohibido el uso de salamandras, braseros, chimeneas de hogar abierto, calefactores hechizos y otros artefactos similares que utilicen leña, carbón vegetal u otros derivados de la madera.
- También está prohibido quemar cualquier tipo de residuos en calefactores y utilizar equipos a leña o derivados de la madera en edificios públicos, municipales, hoteles y otros recintos destinados a fines distintos del uso residencial.
Quemas
- Se mantiene la prohibición de quemar hojas secas y todo tipo de residuos en la Región Metropolitana. Asimismo, continúa vigente la prohibición de realizar quemas de rastrojos y de cualquier tipo de vegetación viva o muerta en terrenos agrícolas, ganaderos o de aptitud forestal entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre.
Actividades deportivas
- El Ministerio de Educación recomienda no suspender las clases de Educación Física, pero sí disminuir la intensidad de los ejercicios, privilegiando actividades que requieran un menor consumo de oxígeno y, de ser posible, realizarlas bajo techo.
Otras medidas
- Las autoridades intensificarán la fiscalización del cumplimiento de las restricciones ambientales y continuarán con el programa de lavado y aspirado de calles. Asimismo, el Ministerio de Transportes implementará medidas de gestión de tránsito para facilitar la circulación del transporte público y mitigar los efectos de la restricción vehicular durante el período de Gestión de Episodios Críticos (GEC).
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