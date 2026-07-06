Paraguay se desmarca de insultos de senadora a Mbappé: “No representan la posición del Gobierno ni del pueblo paraguayo”

(EFE).- El Gobierno de Paraguay deploró este lunes los comentarios de la senadora opositora Celeste Amarilla hacia el delantero Kylian Mbappé tras la derrota 1-0 de la Albirroja en el Mundial, aclaró que corresponden a una “responsabilidad individual” y ratificó su “histórica relación de amistad” y respeto hacia el pueblo francés.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno paraguayo afirmó que las expresiones de Amarilla “son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana” que el país suramericano promueve.

“Las manifestaciones de la referida legisladora corresponden exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual como integrante del Poder Legislativo y de ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo“, agregó la nota.

Además, el Ejecutivo reafirmó “su firme compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto entre las personas, la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y toda manifestación de odio o discriminación”.

En ese sentido, expresó “su solidaridad con quienes pudieran haberse sentido afectados por dichas declaraciones” y reiteró “su respeto hacia el pueblo francés, con el cual -aseguró- el Paraguay mantiene una histórica relación de amistad, cooperación y entendimiento mutuo”.

Poco antes, el vicepresidente paraguayo, Pedro Alliana, y varios congresistas rechazaron los dichos de la senadora, que tacharon de racistas, y destacaron la buena amistad entre la nación suramericana y Francia.

“El fútbol es una expresión de fraternidad. Debe unir a los pueblos y a las personas. En su territorio de pasiones y emociones no cabe ningún tipo de discriminación. #Paraguay respeta!”, publicó Alliana en su cuenta de X, al reaccionar a un episodio que saltó de la cancha del Lincoln Financial Field a la arena política.

El futbol es una expresión de fraternidad. Debe unir a los pueblos y a las personas. En su territorio de pasiones y emociones no cabe ningun tipo de discriminación. #Paraguay respeta! — Pedro Alliana (@AllianaPedro) July 6, 2026

Amarilla se pronunció en X en contra del delantero de la selección francesa, que el sábado venció 1-0 a la Albirroja tras un cobro de penal cobrado precisamente por Mbappé. Las cámaras captaron el momento en el que la estrella de la selección gala, en medio de su celebración por el triunfo, no estrechó la mano del portero paraguayo Orlando Gill.

Por su parte, el jugador francés le respondió en su cuenta de X a la senadora: “Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición.”

“Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, agregó el futbolista de la selección francesa.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

También el presidente del Congreso paraguayo, el opositor Basilio Núñez, rechazó “enérgicamente los mensajes racistas, xenófobos y que incitan a la violencia contra cualquier persona”.

“Estos comentarios no representan los valores genuinos de los paraguayos”, agregó en X Núñez, quien ha protagonizado en otras oportunidades agrios enfrentamientos con la parlamentaria.

“Como Presidente del Congreso de la Nación, rechazo enérgicamente los mensajes racistas, xenófobos y que incitan a la violencia contra cualquier persona.

Estos comentarios no representan los valores genuinos de los paraguayos.

La Albirroja dio todo con honor y garra en el… — Bachi Nuñez (@bachinunezpy) July 6, 2026

De igual forma, la diputada opositora Johanna Ortega rechazó “con firmeza las expresiones racistas” de Amarilla contra Mbappé, quien tildó a la senadora de “mujer despreciable e indigna de su cargo“.

“El fútbol despierta pasiones en Paraguay y es parte de lo que nos une como pueblo, pero esa pasión jamás puede justificar el racismo ni los discursos de odio”, agregó Ortega en la misma red social.

Para la diputada, “el racismo no debe tener lugar en el deporte ni en la política”.

“Como miembro del Congreso Paraguayo, mi solidaridad y mis disculpas al pueblo francés”, concluyó.

Como paraguaya y como Diputada, rechazo con firmeza las expresiones racistas de la senadora Celeste Amarill a contra @KMbappe .

El fútbol despierta pasiones en Paraguay y es parte de lo que nos une como pueblo, pero esa pasión jamás puede justificar el racismo ni los discursos de… https://t.co/SCXnGZsG31 — Johanna Ortega (@JohannaParaguay) July 6, 2026

A su turno, el también diputado oficialista Mauricio Espínola opinó, en declaraciones al canal local NPY, que la senadora “debería retractarse en sus dichos”, al advertir que “eso no habla solamente de ella, sino que habla de todo un Congreso” y de la nación paraguaya.

Poco antes, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció este lunes que “presentará” una denuncia ante la fiscalía por las declaraciones “racistas” de la senadora paraguaya dirigidas hacia Mbappé.