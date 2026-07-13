Nicolás Jarry continúa su caída libre en el ranking ATP y sale del top 5 chileno

El cierre de Wimbledon trajo una fuerte sacudida para el tenis chileno en la actualización del ranking ATP, especialmente para Nicolás Jarry.

El tenista nacional sufrió una dura caída en el escalafón luego de no poder defender los puntos obtenidos en la edición 2025 del Grand Slam británico, donde había alcanzado los octavos de final.

Jarry perdió 550 lugares y apareció este lunes en el puesto 764 del mundo, quedando fuera del top 5 chileno.

La fuerte caída de Nicolás Jarry

El descenso complica el panorama deportivo de Jarry, quien no juega desde mediados de abril.

Con su nueva ubicación en el ranking, el tenista de 30 años queda lejos de los puestos que permiten entrar directamente a torneos ATP o Challengers, por lo que deberá depender de invitaciones para disputar competencias de ese nivel.

La caída se produjo tras no poder validar los puntos que defendía por su actuación del año pasado en Wimbledon.

En contraste, Alejandro Tabilo subió dos posiciones y se instaló en el puesto 31 del ranking ATP, manteniéndose como la mejor raqueta chilena.

El tenista nacional disputará esta semana el ATP 250 de Bastad, donde buscará seguir sumando puntos en el circuito.

Más atrás aparece Tomás Barrios, quien pese a perder dos lugares quedó como el segundo mejor chileno, ubicado en el puesto 139.

Garin cae y Matías Soto da un salto

Cristian Garin también retrocedió en la clasificación. El chileno no disputó Wimbledon y no pudo defender la segunda ronda conseguida en 2025, por lo que cayó 16 puestos hasta el lugar 141.

La principal alza nacional fue la de Matías Soto, quien subió 47 lugares tras alcanzar la final del Challenger de Bogotá y se instaló en el puesto 247 del mundo.

El nuevo top 5 chileno lo completa Nicolás Villalón, quien avanzó seis posiciones y quedó en el lugar 661.

Así quedó el top 5 chileno en el ranking ATP

1. Alejandro Tabilo: 31°

2. Tomás Barrios: 139°

3. Cristian Garin: 141°

4. Matías Soto: 247°

5. Nicolás Villalón: 661°