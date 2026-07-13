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SENAPRED alerta por sistema frontales en distintas zonas del país: Revisa las recomendaciones para la jornada de lluvias

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Tras una reunión con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), por los reportes de desarrollo de sistemas frontales en gran parte del territorio nacional. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) confirma la activación de mesas técnicas; conformación de los comités para la gestión del riesgo de desastres en los niveles regionales y provinciales; trabajo con los niveles locales y puesta a punto de los planes de contingencia.

Según indica meteorología, los periodos más intensos de lluvias se registrarían en la madrugada del miércoles 15 de julio para la zona centro-sur del país. En tanto, ocurrirá desde la noche del jueves 16 en la zona centro-norte y central.

Lluvias intensas: ¿Cuáles son las medidas de precaución?

La directora nacional de SENAPRED, Alicia Cebrían, hace un llamado como medida de prevención a estar preparados; para ello:

  • Revisar sus viviendas, especialmente los techos.
  • Limpiar canaletas y desagües.
  • Eliminar ramas de árboles cercanos que pudiesen caer sobre las viviendas.
  • Mantener acequias y vías de evacuación de aguas lluvias libres de desechos y desperdicios.
  • Tener a mano sus mochilas de emergencia.

Ya que la llegada de este sistema frontal y la caída de precipitaciones intensas pueden provocar: Anegamientos urbanos; desbordes de canales y quebradas; aumentos de caudal en ríos y esteros; caída de árboles y postes; deslizamientos y remociones en masa; interrupciones de caminos; afectaciones por viento y marejadas.

Además, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos donde caiga una mayor cantidad de agua.

Este pronóstico puede sufrir cambios y actualizaciones, por lo que es importante mantenerse informado a través de alertas y avisos que la DMC emita.

Para más información, el SENAPRED en su sitio web ofrece recomendaciones ante situaciones de aluviones y desplazamientos que puedan ser provocados por las precipitaciones.

 

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