SENAPRED alerta por sistema frontales en distintas zonas del país: Revisa las recomendaciones para la jornada de lluvias

Tras una reunión con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), por los reportes de desarrollo de sistemas frontales en gran parte del territorio nacional. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) confirma la activación de mesas técnicas; conformación de los comités para la gestión del riesgo de desastres en los niveles regionales y provinciales; trabajo con los niveles locales y puesta a punto de los planes de contingencia.

Según indica meteorología, los periodos más intensos de lluvias se registrarían en la madrugada del miércoles 15 de julio para la zona centro-sur del país. En tanto, ocurrirá desde la noche del jueves 16 en la zona centro-norte y central.

Lluvias intensas: ¿Cuáles son las medidas de precaución?

La directora nacional de SENAPRED, Alicia Cebrían, hace un llamado como medida de prevención a estar preparados; para ello:

Revisar sus viviendas, especialmente los techos.

Limpiar canaletas y desagües.

Eliminar ramas de árboles cercanos que pudiesen caer sobre las viviendas.

Mantener acequias y vías de evacuación de aguas lluvias libres de desechos y desperdicios.

Tener a mano sus mochilas de emergencia.

Ya que la llegada de este sistema frontal y la caída de precipitaciones intensas pueden provocar: Anegamientos urbanos; desbordes de canales y quebradas; aumentos de caudal en ríos y esteros; caída de árboles y postes; deslizamientos y remociones en masa; interrupciones de caminos; afectaciones por viento y marejadas.

Además, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos donde caiga una mayor cantidad de agua.

Este pronóstico puede sufrir cambios y actualizaciones, por lo que es importante mantenerse informado a través de alertas y avisos que la DMC emita.

Para más información, el SENAPRED en su sitio web ofrece recomendaciones ante situaciones de aluviones y desplazamientos que puedan ser provocados por las precipitaciones.