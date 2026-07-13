El Mundial 2026 entra en su recta final: Lo que debes saber de las semifinales y sus protagonistas

El Mundial 2026 ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas. Tras el cierre de los cuartos de final, Francia, España, Inglaterra y Argentina siguen en carrera por el título.

La ronda de los cuatro mejores comenzará este martes 14 de julio, con el duelo entre Francia y España. Un día después, el miércoles 15, será el turno de Inglaterra vs. Argentina.

Ambos partidos están programados para las 15:00 horas de Chile. Los ganadores avanzarán a la final del torneo, que se disputará el domingo 19 de julio.

Los últimos clasificados se conocieron durante el fin de semana, luego de dos cruces de cuartos de final que terminaron instalando a Inglaterra y Argentina entre los cuatro mejores.

Inglaterra derrotó por 2-1 a Noruega y volvió a una semifinal mundialista, instancia que no alcanzaba desde Rusia 2018, cuando cayó ante Croacia.

Por su parte, Argentina superó por 3-1 a Suiza y mantuvo viva su defensa del título obtenido en Qatar 2022.

La primera llave enfrentará a dos potencias europeas. Francia, una de las grandes favoritas del torneo, buscará volver a una final mundialista apoyada en una generación marcada por nombres como Kylian Mbappé y un ataque de alto poder ofensivo.

Al frente estará España, que llegó a semifinales con una de las defensas más sólidas del campeonato y con el antecedente reciente de haber derrotado a Francia en instancias decisivas de torneos europeos.

El partido entre Francia y España se jugará este martes 14 de julio, a las 15:00 horas de Chile.

La segunda semifinal tendrá un cruce de alto voltaje entre Inglaterra y Argentina, dos selecciones que han avanzado en el torneo con rendimientos distintos, pero con figuras capaces de resolver partidos cerrados.

Inglaterra ha encontrado respuestas en Harry Kane y Jude Bellingham, dos de sus principales nombres ofensivos durante la Copa del Mundo.

Argentina, en tanto, llega con la experiencia de varios campeones del mundo y con un equipo acostumbrado a competir en escenarios de máxima presión.

El duelo entre Inglaterra y Argentina se disputará el miércoles 15 de julio, también a las 15:00 horas de Chile.

Así se jugarán las semifinales del Mundial 2026

Francia vs. España

Martes 14 de julio

15:00 horas de Chile

Martes 14 de julio 15:00 horas de Chile Inglaterra vs. Argentina

Miércoles 15 de julio

15:00 horas de Chile

Los ganadores de ambas llaves disputarán la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio, mientras que los perdedores jugarán por el tercer lugar el sábado 18.