Empresa deberá pagar gastos funerarios de trabajador que murió tras ser golpeado por un compañero: Deberán desembolsar más de $4 millones

El Sexto Juzgado Civil de Santiago condenó a la empresa Comercial Escocia Limitada a pagar una indemnización de $4.092.348 por daño emergente a la familia de un jornalero que falleció tras ser agredido por un compañero de labores.

Según lo informado por el Poder Judicial, el fallo estableció la responsabilidad de la firma en el deceso ocurrido el 18 de enero de 2017, al determinar que la empleadora omitió las medidas de seguridad exigidas por ley y no proporcionó asistencia médica al afectado.

La resolución judicial se basó en fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo, que acreditaron que la compañía fue sancionada por no denunciar el accidente grave a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) ni a la Inspección del Trabajo.

Frente a los descargos de la firma, el tribunal resolvió que “el deber de seguridad que le impone la ley laboral exige al empleador adoptar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes y proteger la vida y salud de los trabajadores”.

El tribunal acogió parcialmente la demanda civil interpuesta por la hija de la víctima, Camila Muñoz Berríos, ordenando el pago reajustable según el IPC para cubrir los gastos fúnebres.

Las solicitudes por lucro cesante y daño moral fueron rechazadas en la sentencia.