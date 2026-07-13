Schneider Electric nombrada la empresa más sostenible del mundo por tercer año consecutivo por la revista TIME y Statista

Schneider Electric, líder global en tecnología energética, ha sido nombrada la “Empresa Más Sostenible del Mundo 2026”, hace solo unas semanas por la revista TIME y Statista, confirmando así a la empresa por tercer año consecutivo con este galardón.

Este reconocimiento, basado en una clasificación de 5.000 de las empresas más grandes e influyentes del mundo, refleja el compromiso histórico de Schneider Electric de integrar la sostenibilidad como un componente fundamental de su estrategia de negocio, gobernanza y desempeño.

Impulsada por su visión de avanzar en la tecnología energética para impulsar el progreso para todos, Schneider Electric aprovecha su liderazgo en electrificación, eficiencia y digitalización para generar impacto a gran escala.

“Ser reconocidos por TIME y Statista por tercer año consecutivo es un honor”, dijo Olivier Blum, Director Ejecutivo de Schneider Electric. “A medida que la energía se vuelve cada vez más central para el crecimiento, la competitividad y el progreso, la necesidad de utilizarla de forma más inteligente sigue creciendo. Creemos que la inteligencia energética es un habilitador clave tanto de la eficiencia como de la descarbonización, ayudando a nuestros clientes a crear valor duradero mientras reducen emisiones”.

Este reconocimiento es especialmente significativo, ya que Schneider Electric lanzó recientemente su nueva hoja de ruta de sostenibilidad, Impact 2030.

Diseñado en torno a cuatro pilares estratégicos —electrificar el mundo, reinventar la industria, liberar el potencial humano y empoderar a las comunidades locales— el Grupo supervisa su desempeño trimestralmente mediante indicadores medibles, garantizando la rendición de cuentas en todos los niveles.

“Al iniciar un nuevo ciclo de sostenibilidad con ambición y humildad, este tercer reconocimiento nos da confianza en que vamos por el camino correcto y también la responsabilidad de seguir avanzando”, afirmó Esther Finidori, Chief Sustainability Officer. “Impact 2030 proporciona el marco para escalar nuestro impacto, y esperamos acelerar el progreso trimestre a trimestre”.

En el primer trimestre del año, Schneider Electric reportó una reducción del 82,5% en sus emisiones de CO₂ de Alcances 1 y 2 en comparación con la línea base de 2017, fortaleciendo la resiliencia en sus propias operaciones.

Schneider Electric también informó:

47,5 millones de MWh de energía ahorrada o electrificada para sus clientes en el primer trimestre, reforzando directamente la resiliencia y la eficiencia.

20 millones de toneladas de emisiones de CO₂ ahorradas y evitadas solo en este trimestre.

El Grupo continuó desplegando su nuevo marco “future designed”, con un 14% de sus principales ofertas en fase de diseño que ya demuestran excelencia en circularidad y desempeño Ambiental.

A través de Impact 2030, Schneider Electric también refuerza su enfoque para involucrar a su ecosistema, reconociendo que el progreso solo puede escalar cuando los socios avanzan juntos. Esto comienza con los proveedores.

Más de 1.100 proveedores participaron en la iniciativa Zero Carbon Pathway del Grupo durante el primer trimestre, ampliando la responsabilidad climática a lo largo de toda la cadena de valor.

“Estos números reflejan una convicción profunda: la sostenibilidad no es un proyecto paralelo. Es la forma en que diseñamos, innovamos y hacemos negocios” indicó Patricia Pimenta, Presidenta de Schneider Electric Andean & Caribe Cluster (Chile, Peru, Bolívia, Colombia, Ecuador, Venezuela & Caribe) “En un mundo que demanda más energía y, al mismo tiempo, menos emisiones, el desafío ya no es elegir entre crecimiento o sostenibilidad, es posible combinar ambos con constancia y resiliencia. El desafío es acelerar ambos al mismo tiempo.”

En un entorno global cada vez más incierto y fragmentado, Schneider Electric considera que el progreso duradero se basa en sólidos cimientos locales. Las comunidades y las personas actúan como anclas locales del cambio sostenible, ayudando a traducir las ambiciones globales en un impacto tangible a nivel local.

Durante el primer trimestre del año:

Más de 2,8 millones de personas se beneficiaron del acceso a electricidad sostenible a través de soluciones enfocadas en comunidades, respaldadas por Schneider Electric

113.000 personas mejoraron sus capacidades a través de programas de educación y formación que desarrollan competencias técnicas relacionadas con la energía, la electrificación y la automatización, elevando el total acumulado de personas capacitadas desde 2009 a más de 1,2 millones

Además de ser reconocida como la empresa más sostenible del mundo por TIME y Statista por tercer año consecutivo, Schneider Electric es también la única compañía que ha alcanzado el puesto número 1 en el ranking Global 100 de Corporate Knights en dos ocasiones, en 2021 y 2025, y ha sido incluida en la lista Climate A List de CDP durante 15 años consecutivos.