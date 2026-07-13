Tras solicitud de la defensa: Suspenden audiencia de apertura de juicio oral contra exalcalde Raúl Torrealba y fijan nueva fecha

Para este lunes estaba programada la audiencia de apertura del juicio oral contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, quien es acusado de fraude al fisco, lavado de activos y delitos tributarios.

Sin embargo, la instancia fue suspendida.

La defensa de Torrealba solicitó la reapertura de la investigación y no se presentaron reparos por parte de ningún interviniente. De esa manera, la nueva audiencia quedó fijada para el próximo martes 1 de septiembre a las 9.30 horas.

Recientemente, el Ministerio Público solicitó 28 años de prisión para el exalcalde, sobre quien señalan que se habría coordinado con una organización entre 2011 y 2021 para defraudar y desviar fondos municipales, mecanismo con el que habría obtenido alrededor de $761.840.886.

Una de las involucradas, Antonia Larraín, se autodenunció ante Fiscalía y declaró que la exautoridad le pedía entregar sobres con dinero en efectivo mientras ella se desempeñaba como directora de Desarrollo Comunitario de Vitacura.

Es así como Torrealba es acusado de 29 delitos reiterados de fraude al fisco —por lo que piden 12 años de cárcel—, además de seis años por delitos reiterados de declaración maliciosa de impuestos, otros seis años por lavado de activos y cuatro años por obtención indebida de devolución de impuestos.

Actualmente, el exalcalde está con arresto domiciliario parcial.