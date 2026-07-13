Habla panadero sobreviviente de fatal accidente en Viña del Mar: “Frente a mí murieron dos conocidos, una pareja que vendía pilas y otros artículos de bazar”

Durante la mañana del pasado domingo 12 de julio, se produjo un accidente de tránsito en avenida 24 Norte, a la altura de la feria Caupolicán, en la comuna de Viña del Mar.

Por causas aún en investigación, un vehículo particular manejado por un integrante de la Armada se estrelló a gran velocidad contra la feria libre, lo que provocó la muerte de seis personas: tres hombres y dos mujeres.

En este contexto, en conversación con LUN, Fernando Figueroa relató cómo se salvó —de forma casi milagrosa— del fatal hecho.

Figueroa señaló que el auto se incrustó en el paradero de buses donde ha vendido pan desde hace más de dos décadas.

“Yo había llegado como a las 8:15 horas. Alcancé a hacer dos o tres ventas cuando escuché un griterío. Miré y alguien me gritó: ‘¡Salta!'”, relata él.

En este sentido, detalló que “salté como dos metros y el vehículo llegó justo donde tenía mis cajas de pan“.

“Fue un milagro. El auto llegó exactamente donde trabajo yo“, acotó el panadero.

Del mismo modo, señaló que “frente a mí murieron dos conocidos, una pareja que vendía pilas y otros artículos de bazar. Los conocía hace años. El auto los tomó de lleno. Fue algo terrible”.