Megarreforma: Comisión de Hacienda del Senado continúa este lunes con votación de indicaciones

Esta semana, la Comisión de Hacienda del Senado continúa con la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional, luego de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo.

La iniciativa ya fue visada en las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo y el viernes recién pasado los senadores Paulina Vodanovic, María José Gatica, Daniella Cicardini, Javier Macaya y Rodolfo Carter acordaron analizar y votar ese mismo día y hoy lunes las enmiendas.

Se trata de un total de 365 indicaciones, de las cuales 50 son de origen parlamentario.

Desde el Senado señalaron que los comités parlamentarios decidieron que el miércoles 15 de julio la propuesta será votada en Sala hasta total despacho.

Megarreforma: ¿Qué se aprobó en la Comisión de Hacienda?

El viernes los senadores aprobaron gran parte de las indicaciones, como la reintegración tributaria y la eximición del pago del impuesto territorial a la primera vivienda de mayores de 65 años.

A ello se suma el crédito al trabajo formal y la enmienda para que “se informe la metodología empleada para la determinación del avalúo fiscal y la metodología aplicada para el cálculo del impuesto territorial”.

Por otro lado, el Gobierno retiró indicaciones que bajaban el impuesto corporativo al 22%.

En todo caso, la tramitación de la megarreforma ha estado marcada por la controversia con el PPD, que la semana pasada había alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo en la materia.

Más tarde, los senadores de la colectividad se desmarcaron de dicho acuerdo e incluso desde el partido afirmaron que acudirán al Tribunal Constitucional.

“Reiteramos que, como partido, recurriremos al Tribunal Constitucional para impugnar esta megarreforma, tanto en sus aspectos tributarios como en los medioambientales”, sostuvieron en un comunicado.

“Reafirmamos nuestra posición institucional de rechazo a la megarreforma tributaria. No pondremos nuestros votos al servicio de una fórmula que es fiscalmente irresponsable y pone en riesgo el futuro de Chile”, aseguraron desde el PPD.