Exmandatario de España enfrenta críticas por dichos sobre Francia: afirmó que su selección “no tiene jugadores franceses”

El ex primer ministro español Mariano Rajoy enfrenta críticas de autoridades francesas y españolas luego de afirmar que la selección de Francia “no tiene jugadores franceses”, en la previa de la semifinal del Mundial 2026 ante España.

Los dichos fueron publicados en una columna del medio español El Debate, donde el exmandatario y militante del conservador Partido Popular comentó el rendimiento del equipo francés en la Copa del Mundo.

“Han ganado todos los partidos que han jugado en este Mundial y actualmente encabezan el ranking FIFA. Además, tienen una plantilla excepcionalmente fuerte. Dicho esto, una cosa que no tienen es jugadores franceses”, escribió Rajoy, según consignó AP News.

La respuesta de Francia

Las declaraciones provocaron una dura reacción en Francia. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, respondió este lunes en entrevista con BFM TV que “Francia no tiene color de piel”.

“Cualquier afirmación contraria surge de la estupidez, del racismo o de una combinación de ambas”, señaló el canciller francés.

También se pronunció el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, quien calificó los comentarios de Rajoy como expresiones con “intolerables tufos de racismo”.

“Nuestros jugadores no necesitan un certificado de nacionalidad de un ex primer ministro español”, escribió Diallo en su cuenta de X.

Desde España, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez también condenó las palabras del exmandatario, quien fue jefe de Gobierno entre 2011 y 2018.

Sin nombrar directamente a Rajoy, Sánchez publicó en X: “Hay quienes todavía miden la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la miden por nuestras raíces en un país y nuestra voluntad de contribuir a él”.

El presidente español cerró su mensaje con una referencia al partido entre ambas selecciones: “Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también abordó la polémica y pidió al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desmarcarse de las declaraciones.

El episodio se suma a otros hechos de racismo que han afectado a la selección francesa durante el Mundial 2026.

A comienzos de julio, el capitán de Francia, Kylian Mbappé, condenó los dichos de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien realizó comentarios en redes sociales sobre sus orígenes, crianza, educación y apariencia tras la derrota de Paraguay ante Francia en octavos de final.

Francia enfrentará a España este martes en Dallas, en una semifinal que ahora también quedó cruzada por el debate político y racial abierto por las palabras de Rajoy.