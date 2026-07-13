Funcionario de la Armada detenido por atropello que dejó seis muertos en Viña pasará este lunes a control de detención

El funcionario de la Armada detenido por el atropello que dejó seis personas fallecidas y siete lesionadas en la Feria Caupolicán de Viña del Mar pasará este lunes a control de detención.

El hecho ocurrió cerca de las 08:38 horas de este domingo, cuando el vehículo que circulaba por avenida Alessandri perdió el control, subió a la acera y atropelló a personas que se encontraban junto a la vereda y al interior del recinto.

De acuerdo con antecedentes entregados por el fiscal Walter Wenzel, las cámaras de seguridad muestran al automóvil desplazándose a una velocidad imprudente antes de desviarse hacia la derecha.

Fiscalía no descarta ampliar la detención

El persecutor explicó que, de manera preliminar, no se observa una colisión con otro vehículo ni que el automóvil saliera desde un servicentro antes del atropello.

“No se ve una colisión, al menos preliminarmente, con otro vehículo, ni que tampoco saliera de un servicentro. Se ve simplemente una conducción rápida por esta vía”, señaló Wenzel.

El fiscal también confirmó que el vehículo mantenía su documentación vencida y no contaba con Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).

Debido a las diligencias pendientes, el Ministerio Público no descarta solicitar una ampliación de la detención antes de una eventual formalización.

Desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, confirmó que tanto la prueba de alcohol como el narcotest practicados al conductor arrojaron resultado negativo.

La autoridad aseguró que el Ejecutivo prestará colaboración para que las policías y el Ministerio Público puedan esclarecer lo ocurrido y establecer eventuales responsabilidades.

“El Gobierno va a prestar toda la colaboración para que toda esta lamentable situación se esclarezca. La Armada confirmó que hay un integrante de dicha institución involucrado en este hecho, quien sería el conductor del vehículo”, afirmó.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, confirmó que el detenido corresponde a un cabo de Infantería de Marina, quien se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo particular.

“Ya la Fiscalía abrió la investigación. Esperamos, por cierto, que está detenido, pero esto es parte de la investigación que tiene que llevar a cargo la Fiscalía y también esperamos el levantamiento de la SIAT para determinar las causas finales de este accidente”, señaló.

El presidente José Antonio Kast también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas a través de su cuenta de X y aseguró que las instituciones del Estado trabajarán para esclarecer los hechos.

Durante este lunes, el tribunal deberá revisar la legalidad de la detención y resolver si el conductor será formalizado de inmediato o si se concederá una ampliación para completar las diligencias pendientes.