Tailandia: Incendio en bar de Bangkok dejó al menos 27 fallecidos y 18 heridos

(EFE) – Al menos 27 personas han muerto y 18 han resultado heridas en un incendio de un bar de Bangkok en la madrugada de este lunes, según informaron las autoridades tailandesas.

El incendio se produjo antes de la medianoche en una cervecería de Na Padprao, al norte de la capital tailandesa, y alrededor de las 00:26 los servicios de bomberos habían logrado controlar el incendio, según el canal público tailandés Thai PBS.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, acudió más tarde a la zona para supervisar la situación e informó a los medios que 27 personas murieron y que varios heridos habían sido trasladados al hospital.

Por su parte, el gobernador de Bangkok, Chachachart Sittiphan, informó a los medios desde el lugar de los hechos que, además de los 27 muertos, había 18 heridos, de los cuales ocho estaban “graves”, recogió Thai PBS.

Dicho medio señaló que las autoridades están investigando y recopilando información para identificar a las víctimas.

El gobernador de Bangkok dijo además que las autoridades están inspeccionando el lugar del accidente, especialmente el interior del edificio y la ruta de evacuación, que según un análisis preliminar estaba obstaculizada por mesas y otros objetos decorativos.

En agosto de 2022, el incendio de una discoteca en Tailandia dejó al menos 15 muertos y 37 heridos, y el propietario fue acusado de negligencia y de operar el establecimiento nocturno sin licencia.