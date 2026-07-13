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Tailandia: Incendio en bar de Bangkok dejó al menos 27 fallecidos y 18 heridos

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Botellas de cerveza dañadas permanecen en el interior de un pub tras un incendio en Bangkok. Al menos 27 personas murieron después de que el incendio arrasara el local, según el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

(EFE) – Al menos 27 personas han muerto y 18 han resultado heridas en un incendio de un bar de Bangkok en la madrugada de este lunes, según informaron las autoridades tailandesas.

El incendio se produjo antes de la medianoche en una cervecería de Na Padprao, al norte de la capital tailandesa, y alrededor de las 00:26 los servicios de bomberos habían logrado controlar el incendio, según el canal público tailandés Thai PBS.

Los equipos de rescate recuperan los cuerpos de las víctimas del incendio ocurrido en un pub en Bangkok. Al menos 27 personas fallecieron tras el incendio que arrasó el local, según informó el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT ATTENTION: GRAPHIC CONTENT

Los equipos de rescate recuperan los cuerpos de las víctimas del incendio ocurrido en un pub en Bangkok. Al menos 27 personas fallecieron tras el incendio que arrasó el local, según informó el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT/Atención: Contenido gráfico

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, acudió más tarde a la zona para supervisar la situación e informó a los medios que 27 personas murieron y que varios heridos habían sido trasladados al hospital.

Por su parte, el gobernador de Bangkok, Chachachart Sittiphan, informó a los medios desde el lugar de los hechos que, además de los 27 muertos, había 18 heridos, de los cuales ocho estaban “graves”, recogió Thai PBS.

Dicho medio señaló que las autoridades están investigando y recopilando información para identificar a las víctimas.

Un peatón pasa junto a un pub que fue escenario de un incendio fatal en Bangkok. Al menos 27 personas murieron después de que el fuego arrasara el local, según el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Un peatón pasa junto a un pub que fue escenario de un incendio fatal en Bangkok. Al menos 27 personas murieron después de que el fuego arrasara el local, según el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

El gobernador de Bangkok dijo además que las autoridades están inspeccionando el lugar del accidente, especialmente el interior del edificio y la ruta de evacuación, que según un análisis preliminar estaba obstaculizada por mesas y otros objetos decorativos.

En agosto de 2022, el incendio de una discoteca en Tailandia dejó al menos 15 muertos y 37 heridos, y el propietario fue acusado de negligencia y de operar el establecimiento nocturno sin licencia.

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