Doble homicidio en El Bosque: Dos hombres fueron baleados y Fiscalía indaga auto quemado hallado cerca del sitio

Un doble homicidio se registró durante la tarde del domingo en la comuna de El Bosque, en la Región Metropolitana, luego de que dos hombres fueran baleados en la vía pública.

Las víctimas fueron identificadas como un joven de 19 años y un adulto de 40 años, ambos de nacionalidad chilena. Según los primeros antecedentes, los dos fallecieron mientras eran trasladados hasta el Hospital El Pino.

El caso quedó en manos de la Fiscalía ECOH y de equipos especializados de Carabineros, que trabajan para establecer la dinámica del ataque, identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.

Fiscalía indaga vehículo quemado cerca del sitio del suceso

Cerca del lugar donde ocurrió el ataque, los equipos policiales encontraron un automóvil chocado y quemado, antecedente que ahora forma parte de las diligencias.

Una de las líneas investigativas busca establecer si el vehículo fue utilizado por quienes dispararon contra las víctimas o si su presencia responde a otra circunstancia relacionada con el hecho.

El fiscal Pablo Sabaj, del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, detalló que en el sitio del suceso trabajaron funcionarios del OS9 y Labocar de Carabineros.

“Acá, en el sitio del suceso, están funcionarios del OS9 y Labocar. Hay vainillas, hay rastros de sangre, y está un auto chocado y quemado”, señaló el persecutor.

El Ministerio Público también indaga el origen del fuego que afectó al vehículo encontrado en las cercanías del ataque.

“Estamos investigando si el fuego en el auto se originó por una acción intencional o fue producto del choque o de los disparos”, explicó Sabaj.

Las diligencias apuntan a reconstruir la secuencia del doble homicidio, determinar desde dónde se efectuaron los disparos y establecer si el automóvil hallado tuvo participación directa en el ataque.