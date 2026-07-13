Comité policial: Ministro Arrau destaca disminución de 20% en robos con violencia e intimidación en la Región Metropolitana

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, encabezó este lunes un nuevo comité policial en el que se abordaron los principales avances de la semana en materia de seguridad.

Tras ello, entregó un punto de prensa junto a los altos mandos de las policías, en el cual destacó una disminución de los robos con violencia e intimidación a nivel nacional.

“Quiero partir destacando una señal positiva y una cifra positiva en seguridad, que es que los robos con violencia e intimidación a nivel nacional disminuyeron un 16% en lo que va de este año comparado con igual período del año anterior”, dijo.

En el caso de la Región Metropolitana, los robos con violencia e intimidación bajaron 20%. “Estamos hablando de delitos que son los que generan mayor percepción e inseguridad en la población; son los que llamamos encerronas, turbazos, abordazos, robos violentos en el hogar, en lugar habitado“, detalló la autoridad.

Y agregó que, si bien hay distintas estrategias y trabajo coordinado con instituciones, “estamos claros que nos queda un largo camino en esto, en seguir mejorando las cifras poco a poco”.

Arrau también destacó operativos policiales que desbarataron una organización criminal que tenía lugar en Antofagasta y en la Región Metropolitana; y otro donde se desarticuló una facción del Tren de Aragua, donde se realizaron 50 allanamientos simultáneos en La Araucanía, RM, Maule y Los Lagos.

Con todo, sostuvo que “este tipo de trabajo y medidas que se hacen todos los días son los que dan buenos resultados y, por tanto, el llamado es a seguir trabajando en conjunto entre las policías, el Ministerio Público, los municipios y todos quienes conforman este ecosistema de la seguridad pública”.

El ministro de Seguridad recalcó que “la meta final de la seguridad en nuestro país, en el largo plazo, requiere compromisos de toda la sociedad, porque efectivamente requiere un cambio cultural, un cambio de dejar de lado la cultura de la impunidad y un cambio de restablecer el respeto a la autoridad”.

Dicho cambio cultural, continuó diciendo, no tiene que ver solo con las normas penales “o de apoyo a nuestras policías, sino que requiere del compromiso de toda la sociedad, de los profesores, de los alcaldes, de los padres, de toda la sociedad en general, para restablecer el principio de la autoridad y el respeto a esa autoridad y dejar de lado la cultura de la impunidad, o que da lo mismo, efectivamente, no cumplir las normas y las leyes de nuestro país”.