Ministro Mas por desempleo: “Ojalá no supere el 10%, pero nos estamos preparando para ello”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, abordó el complejo escenario laboral que enfrenta el país y reconoció que el Gobierno se está preparando ante la posibilidad de que el desempleo siga aumentando durante los meses de invierno.

En entrevista con CNN Chile Radio, la autoridad detalló los alcances del plan denominado “modo empleo”, una agenda impulsada por el presidente José Antonio Kast para recuperar puestos de trabajo, destrabar proyectos y reactivar la inversión.

Consultado sobre si la tasa de desempleo podría superar el 10%, Mas respondió: “Ojalá que no, pero estamos preparándonos para ello”.

El ministro sostuvo que la menor actividad propia del invierno puede presionar las cifras laborales en el corto plazo, por lo que el Ejecutivo decidió activar medidas de shock.

“Estamos mostrándonos activos, estamos estando muy activos, y lo que queremos es proteger a la familia chilena que está viviendo este drama”, señaló.

Plan de $50 mil millones

Mas explicó que la primera fase del plan considera una inyección de $50 mil millones para generar empleo a través de tres vías: subsidios a nuevos contratos, capital semilla y proyectos coordinados con gobiernos regionales.

“En esta primera fase estamos inyectando 50.000 millones para generar empleo”, afirmó.

Del total, $25 mil millones estarán destinados a subsidios vía Sence para nuevos contratos laborales.

Según detalló, el subsidio cubrirá un 50% del salario mínimo en el caso de hombres y un 60% en el caso de mujeres.

“Creemos que el problema de las mujeres es mayor, por eso estamos poniendo un positivo hacia las mujeres”, explicó.

A ello se sumará un paquete de capital semilla a través de Sercotec y otros $20 mil millones mediante proyectos coordinados por Subdere con municipios y gobernaciones regionales.

El biministro sostuvo que el Gobierno busca desplegar el plan en todo el territorio y, por eso, ya inició conversaciones con los gobiernos regionales.

“El viernes pasado, como es tan importante esto desplegarlo por todo el territorio, nos juntamos con 12 gobernadores”, dijo.

Mas explicó que el Ejecutivo propuso una fórmula de complementariedad de recursos, bajo la lógica de que el Gobierno central aporte $50 mil millones y que los gobiernos regionales puedan reorientar una cifra similar hacia el plan.

“El Gobierno pone estos 50.000 millones y si ellos pudieran, dentro de sus recursos, reorientar 50.000 millones a este plan”, señaló.

El ministro agregó que los gobernadores quedaron de presentar una propuesta esta semana a través de la organización que los agrupa.