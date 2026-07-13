Cadem: Reforma económica del Gobierno llega al 50% de rechazo y un 44% la apoya

La encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la segunda semana de julio, evaluó el Plan de Reconstrucción Nacional promovido por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.
De acuerdo al sondeo, un 50% de los consultados rechaza la megarreforma, frente a un 44% que la respalda.
#Cadem Sobre el Plan de Reconstrucción Nacional, 44% (-1pto) está de acuerdo con el plan y 50% (+1pto) está en desacuerdo.
➡️ https://t.co/UpjhTVzZ0S
Todos los datos en un solo lugar
#InsightChile #PlazaPública pic.twitter.com/rUPHpZh0nO
— Cadem_cl (@Cadem_cl) July 13, 2026
Sin embargo, un 47% estima que el Congreso debe aprobar la iniciativa, mientras que un 42% se inclina por su rechazo parlamentario.
Respecto a los contenidos del proyecto, la mayor aprobación la recibe el aumento de recursos para reconstruir Ñuble y Biobío tras los incendios, con un 81% de apoyo.
Le siguen la suspensión del IVA por un año para viviendas nuevas (71%), la reducción de contribuciones habitacionales para adultos mayores de 65 años (63%) y los beneficios tributarios para firmas que creen empleos formales (55%).
En contraste, la reducción gradual del impuesto corporativo de primera categoría de 27% a 22% en tres años concentra un rechazo del 56%.
A su vez, un 44% desaprueba fijar una invariabilidad tributaria de entre 10 y 20 años para grandes proyectos de inversión.
#Cadem el 81% está de acuerdo con destinar más recursos a la reconstrucción de las zonas afectadas por incendios en Ñuble y Biobío y 55% con entregar beneficios tributarios a las empresas que creen nuevos empleos formales.#InsightChile #PlazaPública pic.twitter.com/O0dECnYpk6
— Cadem_cl (@Cadem_cl) July 13, 2026
Lo más leído
- Nicolás Jarry continúa su caída libre en el ranking ATP y sale del top 5 chileno
- Trump anuncia el restablecimiento de un bloqueo naval a Irán en el Estrecho de Ormuz y anticipa cobros a otros barcos
- Precipitaciones torrenciales: Proyectan cerca de 63 milímetros de lluvia en Santiago en 48 horas
- María Pía Silva asume como nueva presidenta del Tribunal Constitucional: ¿Quién es?
- El Mundial 2026 entra en su recta final: Lo que debes saber de las semifinales y sus protagonistas