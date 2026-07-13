Cadem: Reforma económica del Gobierno llega al 50% de rechazo y un 44% la apoya

La encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la segunda semana de julio, evaluó el Plan de Reconstrucción Nacional promovido por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

De acuerdo al sondeo, un 50% de los consultados rechaza la megarreforma, frente a un 44% que la respalda.

#Cadem Sobre el Plan de Reconstrucción Nacional, 44% (-1pto) está de acuerdo con el plan y 50% (+1pto) está en desacuerdo.

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Sin embargo, un 47% estima que el Congreso debe aprobar la iniciativa, mientras que un 42% se inclina por su rechazo parlamentario.

Respecto a los contenidos del proyecto, la mayor aprobación la recibe el aumento de recursos para reconstruir Ñuble y Biobío tras los incendios, con un 81% de apoyo.

Le siguen la suspensión del IVA por un año para viviendas nuevas (71%), la reducción de contribuciones habitacionales para adultos mayores de 65 años (63%) y los beneficios tributarios para firmas que creen empleos formales (55%).

En contraste, la reducción gradual del impuesto corporativo de primera categoría de 27% a 22% en tres años concentra un rechazo del 56%.

A su vez, un 44% desaprueba fijar una invariabilidad tributaria de entre 10 y 20 años para grandes proyectos de inversión.