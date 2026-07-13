Incendio afecta casas en Colina: Reportan al menos siete personas lesionadas

Durante la madrugada de este lunes se ha desarrollado un incendio que ha afectado a al menos cuatro viviendas en Colina.
La situación ocurre en calle Rodrigo de Triana con Puerto de Palos, hasta donde llegó personal de Bomberos para controlar la emergencia e impedir el avance de las llamas.
Bomberos señaló que algunas personas afectadas fueron trasladadas de manera particular a centros asistenciales y que aún no se tiene el número exacto de lesionados.
De manera preliminar, se habla de al menos siete personas lesionadas. En un comienzo se señaló que habría fallecidos; sin embargo, dicha información fue descartada.
En tanto, la plataforma Transporte Informa comunicó que hay restricción de tránsito en Cruz del Sur con Rodrigo de Triana “debido a procedimiento policial tras incendio estructural. Prefiera alternativa”.
Durante la jornada, las autoridades correspondientes entregarán mayor información sobre las causas del siniestro y la cantidad de personas y casas afectadas por la situación.
Ahora (06:40) se mantiene restricción de tránsito en Cruz del Sur con Rodrigo de Triana en #Colina, debido a procedimiento policial tras incendio estructural. Prefiera alternativa pic.twitter.com/7hz2bp5BPB
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 13, 2026
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