Feriado del jueves 16 de julio: ¿Cómo funcionará el comercio?

Esta semana tendrá un día de descanso previo al fin de semana, ya que el jueves 16 de julio es feriado por el Día de la Virgen del Carmen.
Según dispone la Ley 20.148, es un feriado de carácter religioso “en que se celebra y honra a la Virgen del Carmen, en reemplazo del feriado correspondiente a Corpus Christi”.
Este día puede ser aprovechado por algunas personas para tener un “interferiado” y disfrutar de un fin de semana extra largo. Sobre todo considerando las lluvias proyectadas para esta semana.
De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para esta semana se esperan precipitaciones en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío entre la tarde de este martes 14 y la noche del viernes 17 de julio.
Feriado jueves 16 de julio: ¿Cómo funcionarán los supermercados?
De acuerdo a la normativa, este día no es feriado irrenunciable, por lo que los comercios podrán abrir de manera normal. Esto incluye a malls, centros comerciales, strip centers, cines, restaurantes, supermercados y otros.
Los feriados irrenunciables son: 1 de enero, 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre y 25 de diciembre.
Los feriados que quedan para 2026 son:
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable)
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de dos mundos
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)
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