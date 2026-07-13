Temporal en Santiago: Confirman la semana de lluvias más inestable de este invierno con más de 70 mm de precipitaciones entre jueves y viernes

Luego de una semana levemente acalorada, este lunes 13 de julio las temperaturas volverán a descender; sin embargo, un ambiente templado se seguirá sintiendo ad portas de un temporal que se espera que afecte a gran parte del país durante el próximo fin de semana largo.

Según lo pronosticado por el sitio especializado Meteored, las máximas del día alcanzarán los 21 °C en el centro de Santiago, mientras que comunas ubicadas en el norte de la región Metropolitana y zonas precordilleranas podrían llegar hasta 23 °C.

A partir del martes, el descenso de las temperaturas comienza a tomar la capital. Las mínimas seguirían levemente altas, alrededor de los 9 °C, y las máximas serán de hasta 14 a 16 °C.

Evento de lluvias

Durante las últimas horas, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico de la llegada de precipitaciones normales a moderadas, por lo que las lluvias llegan a la zona central con una sucesión de sistemas frontales consecutivos, de hasta cinco días en la región Metropolitana.

Entre el jueves 16 y el viernes 17 de esta semana ocurrirán dos episodios de lluvia intensa; en algunos sectores podría acumularse agua alrededor de 70 milímetros (mm) y en zonas precordilleranas podrían llegar incluso a los 100 mm.

Este evento vendrá acompañado de un río atmosférico de gran intensidad. ¿Qué significa esto? El aumento de humedad propio de este tipo de ríos atmosféricos favorecerá precipitaciones más abundantes y persistentes en la zona central.

Si bien el pronóstico continúa ajustándose, entregan una alta confianza en que este evento ocurra debido a las coincidencias entre la DMC y los principales modelos meteorológicos. Es importante mantenerse informado ante las posibles actualizaciones, ya que estas precipitaciones intensas podrían aumentar el riesgo de anegamientos, crecidas de cursos de agua y otras afectaciones, especialmente en sectores vulnerables.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), solicitan a las personas revisar sus viviendas, limpiar canaletas y desagües, eliminar ramas de árboles que pudiesen caer.

Para revisar más recomendaciones, visitar el sitio web de SENAPRED.