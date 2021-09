Este miércoles se dieron a conocer los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), correspondientes al mes de agosto, revelando que un 50% de las personas consultadas asegura no contar con una preferencia presidencial para los comicios de noviembre.

El estudio se realizó entre 25 de julio y el 1 de septiembre, tras encuestar a un total de 1.443 personas en 119 comunas del país. Además, la consulta constató que un 13% de los entrevistados se inclina por el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, mientras que un 11% preferiría al abanderado oficialista, Sebastián Sichel.

Frente a estos resultados reaccionó el candidato del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, quien fue el único de las y los postulantes a La Moneda que no apareció en la encuesta CEP: “no vamos a pelear con una encuestadora (…) es lógico que no estemos en la encuesta porque hasta el viernes pasado, no podíamos ser candidatos”.

“Creo que es la elección más abierta, y he sido protagonista, (…) el que la sigue la consigue, la perseverancia es una fortaleza, y luchar siempre por un ideal vale mucho la pena (…) esta es la elección más abierta porque las últimas tres elecciones presidenciales había ex presidentes compitiendo, es la primera vez en que no los hay”, aseguró ME-O, mostrándose optimista frente al actual escenario electoral.

En esa línea, el cineasta enfatizó en que estas elecciones son “extrañas” debido al contexto en que se desarrollarán, considerando la pandemia, el proceso constituyente y las dificultades económicas que han existido a raíz de la crisis sanitaria: “todo es inédito, y en ese momento inédito, respeto a los que van arriba en las encuestas, y aspiro a alcanzarlos“.

“Para nosotros esta es la elección donde más chance creemos que tenemos porque (…) la candidata de la ex Concertación está en un porcentaje importante y respetable, pero claramente alcanzable, el candidato del Frente Amplio también“, afirmó el ex diputado.

Finalmente, Enríquez-Ominami tuvo palabras para el presidenciable de Chile Podemos+, cuestionándolo por representar -a su juicio- la continuidad del actual presidente, Sebastián Piñera: “no le mienta al país, usted ha sido alto funcionario público de cuatro gobiernos, ha sido tres veces candidato a diputado, es su cuarta elección, por tanto, si alguien sabe de inercia, de no cambiar las cosas, de desigualdad, es usted”.