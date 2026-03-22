Marchas por el Día Mundial del Agua ponen foco en el retiro de decretos ambientales del Gobierno de Kast

En el marco del Día Mundial del Agua, desde el norte hasta el sur del país se congregaron miles de personas en una convocatoria pacífica y familiar, donde manifestaron su preocupación por el retiro de decretos supremos desde la Contraloría por parte de la administración de José Antonio Kast.

Durante este domingo, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, miles de personas se congregaron en diversos puntos del país. La convocatoria se enmarca en la controversia generada tras el retiro inicial de 43 decretos supremos del Ministerio del Medio Ambiente desde la Contraloría General de la República (CGR).

Actualmente, se reingresó el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE) para las ranitas de Darwin, una medida orientada a la protección de estas especies nativas amenazadas.

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De acuerdo con la última actualización del Observatorio de Decretos Ambientales, el estado de los decretos a la fecha es el siguiente:

Aprueba Reglamento del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, y los Consejos Consultivos Regionales del Medio Ambiente (RETIRADO).

Aprueba Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica (RETIRADO).

Establece Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de Aguas Continentales Superficiales de la cuenca del Río Huasco (RETIRADO).

Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático de Biodiversidad (RETIRADO).

Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para la ciudad de Puerto Aysén y su área circundante (RETIRADO).

Aprueba Reglamento del Sistema de Certificación Voluntaria de Gases de efecto Invernadero y uso del Agua, establecido en el artículo 30 de la Ley N° 21.455 (RETIRADO).

Establece Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas retirado (RETIRADO).

Aprueba Reglamento del Sistema de Compensación de Emisiones de Normas de Emisión de Gases de Efecto Invernadero y Forzantes Climáticos de Vida Corta, establecido en el artículo 15 de la Ley N° 21.455 (RETIRADO).

Aprueba Reglamento que regula el Registro Público de Sanciones, de conformidad con lo mandatado por el artículo 140 de la Ley N° 21.600 (RETIRADO).

Aprueba Plan de Descontaminación por clorofila ‘A’ transparencia y Fósforo disuelto, para la cuenca del Lago Villarrica (RETIRADO).

Aprueba Actualización de la Estrategia Climática de Largo Plazo, componente de Adaptación: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (RETIRADO).

Reglamento que Fija las Normas de Funcionamiento Interno y las Normas de Conformación del Comité Científico Asesor del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, de Conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nº 21.600 (RETIRADO).

Aprueba el Reglamento que regula los Planes de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley N° 21.600 (RETIRADO).

Aprueba Decreto Supremo que establece Metas de Recolección, Valorización y otras obligaciones asociadas de Pilas y Aparatos (RETIRADO).

Aprueba Reglamento de Compensaciones de Biodiversidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 21.600 (RETIRADO).

Aprueba Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, RETC (RETIRADO)

Establece Norma de Emisión para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico (RETIRADO).

Aprueba la Gobernanza de la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa (RETIRADO).

Aprueba Reglamento para la Clasificación de Ecosistemas según Estado de Conservación, y la Elaboración de los Planes de Manejo para la Conservación de Ecosistemas Amenazados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley N° 21.600 (RETIRADO).

Aprueba Reglamento que regula Actividades que Requieren Autorización Previa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley N° 21.255, que establece el Estatuto Chileno Antártico (RETIRADO).

Aprueba el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de las Ranitas de Darwin (TRAMITADO).

Establece Norma Primaria de Calidad del Aire para Plomo (RETIRADO).

Aprueba Reglamento para la Calificación de Especies Exóticas Invasoras y Planes de Prevención, Control y Erradicación de Especies Exóticas Invasoras, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley N° 21.600 (RETIRADO).

Aprueba Reglamento de Contratos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley N° 21.600 (RETIRADO).

Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según Estado de Conservación, Vigésimo Proceso (RETIRADO).

Crea el Área de Conservación de Múltiples usos Olivares-Colorado, en la comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana (RETIRADO).

Crea el Parque Nacional ‘Salar de Gorbea’, en la comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama (RETIRADO).

Crea la Reserva de Región Virgen ‘Lagunas Collas’, en la comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, Región de Atacama (RETIRADO).

Aprueba Reglamento del Sistema de Certificación de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley N° 21.600 (RETIRADO).

Aprueba Reglamento de Planes de Corrección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley N° 21.600 (RETIRADO).

Reglamento que establece el Sistema de Evaluación de Desempeño del Personal de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (RETIRADO).

Aprueba Reglamento de Concursos de Ingreso y Promoción del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (RETIRADO).

Establece Norma Primaria de Calidad del Aire para Material Particulado Fino MP 2,5 (RETIRADO).

Aprueba Reglamento para la Declaración de Áreas Degradadas y Elaboración de Planes de Restauración Ecológica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley N° 21.600 (RETIRADO).

Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales (RETIRADO).

Crea el Parque Nacional ‘Las Parinas’, en la comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, Región de Atacama (RETIRADO).

Crea la Reserva Nacional ‘Salar de Pedernales’, en la comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, Región de Atacama (RETIRADO).

Crea el Parque Nacional ‘Lagunas Bravas’, en la comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, región de Atacama (RETIRADO).

Crea la Reserva de Región Virgen ‘Pisacas’, en la comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral, región de Atacama (RETIRADO).

Designa Integrantes del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático 2026-2027 (SIN INFORMACIÓN) .

. Declara Monumento natural de especie al pingüino de Humboldt (RETIRADO)

Crea el Parque Nacional ‘Mar de Juan Fernández’, en la comuna de Juan Fernández, Provincia de Valparaíso, región de Valparaíso (RETIRADO).

Crea el Parque Nacional ‘Nazca Desventuradas II’, en la comuna de Valparaíso, Provincia de Valparaíso, región de Valparaíso (RETIRADO).

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En ese contexto, y dada la preocupación por el estado de estos decretos y el avance de la política medioambiental, se convocó a una movilización pacífica y de carácter familiar en Arica, Copiapó, Antofagasta, Valparaíso, Temuco, Concepción, Valdivia, Puerto Natales y otras regiones.

En la Región Metropolitana, los participantes se congregaron en el Metro Universidad Católica este domingo a las 11:00 horas.