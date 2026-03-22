Kast defiende su política ambiental: “No es incompatible cuidar el medioambiente y ser un país desarrollado”

El mandatario abordó las críticas de la oposición por el retiro de decretos ambientales y aseguró que su administración busca un equilibrio entre crecimiento económico y protección ecológica. Enfatizó que su gobierno actuará "con transparencia" y que las medidas impopulares no implican un retroceso en materias de conservación.

El presidente José Antonio Kast se refirió a las críticas que ha recibido su administración en materia ambiental en una entrevista con La Tercera, donde defendió su enfoque de desarrollo.

Frente a los cuestionamientos por el retiro de decretos ambientales y otras medidas, el mandatario aseguró que su objetivo es “ser un país desarrollado” sin que eso signifique descuidar la protección del entorno.

“Chile tiene que cuidar el medioambiente, a las mujeres, la cultura, la flora y la fauna. No es incompatible, no es contradictorio cuidar todo y que Chile llegue a ser un país desarrollado” , afirmó.

El equilibrio entre crecimiento y conservación

Kast subrayó que su prioridad son las personas, pero rechazó la idea de que el desarrollo económico deba ir en desmedro de la ecología. En este sentido, evitó profundizar en las diferencias con el gobierno anterior y se centró en lo que calificó como “el trabajo bien hecho”.

Sobre las decisiones que podrían generar malestar, como los ajustes al Mepco o las auditorías a políticas previas, aseguró que “vamos a tomar decisiones difíciles, con transparencia, y no vamos a retroceder”.

El presidente también se refirió a las protestas ciudadanas, señalando que las manifestaciones “son razonables y aceptables” cuando responden a inquietudes legítimas, pero llamó a no politizar las discusiones ambientales antes de conocer los detalles de las iniciativas.