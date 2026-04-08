Vocera Sedini defiende su rol en el Gobierno tras cuestionamientos: “El estilo lo pongo yo” y “no me voy a esconder”

La ministra vocera de Gobierno aseguró que mantendrá su estilo pese a los cuestionamientos por su desempeño comunicacional y defendió su rol en medio de la crisis que enfrenta el Ejecutivo.

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, respondió a las críticas que ha enfrentado en las últimas semanas por su rol comunicacional y aseguró que continuará ejerciendo su función sin cambiar su estilo. “Vine a ser la cara del Gobierno como vocera; lo voy a hacer, no me voy a esconder”, afirmó.

En conversación con Radio 13c, la secretaria de Estado defendió su desempeño y sostuvo que su forma de comunicar responde también a la impronta del Ejecutivo. “Cada uno dirá cómo le gustaría que fuera un vocero, en este caso, soy yo y el estilo lo pongo yo, y es el estilo también del Presidente”, señaló.

Sus declaraciones se dan en medio de cuestionamientos, incluso desde el oficialismo, por errores en cifras, su tono comunicacional y episodios recientes que han generado polémica. Entre ellos, sus dichos sobre Galvarino Apablaza, a quien calificó como “condenado”, y el oficio de la Contraloría General de la República por el uso del concepto “Estado en la quiebra” en redes sociales.

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Frente a estos cuestionamientos, Sedini sostuvo que no se hará cargo de las interpretaciones externas. “No me voy a hacer cargo de las interpretaciones de cada uno. Las críticas son parte del mundo político”, afirmó, agregando que el foco del Ejecutivo está en avanzar en su programa.

La vocera también defendió la conformación del gabinete del Presidente José Antonio Kast, señalando que existe confianza en el equipo de gobierno. “Estamos en un escenario de emergencia, donde se requerían ciertas personalidades, y los ministros están bien elegidos para cada una de las carteras”, indicó.

En materia económica, la ministra abordó el debate sobre la situación fiscal del país y matizó sus dichos previos. “No estamos en quiebra, pero estamos con las arcas fiscales en una muy mala situación y una estrechez fiscal gigante”, sostuvo.

Finalmente, Sedini insistió en que la evaluación del Gobierno debe centrarse en los resultados. “Tenemos un proyecto que llevar a cabo y de eso no nos perdemos. Que nos midan con resultados”, concluyó.