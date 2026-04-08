Andrés Longton por proyectos de seguridad escolar: “Los colegios no son para ir a manifestarse, son para ir a aprender”

En conversación con CNN Chile Radio, el diputado de Renovación Nacional respaldó las iniciativas de "Escuelas Protegidas" impulsadas por el Ejecutivo.

En entrevista este miércoles con CNN Chile Radio, el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, manifestó su firme respaldo a los proyectos de “Escuelas Protegidas” impulsados por el Ejecutivo.

El parlamentario enfatizó la necesidad de recuperar la autoridad docente y el orden en los establecimientos, asegurando que la permisividad de los últimos años ha permitido que los jóvenes legitimen la violencia como método de acción.

“Los colegios no son para ir a manifestarse, son para aprender. El presidente del Colegio de Profesores tiene que entender que no todo en la vida es manifestarse“, fue uno de los argumentos que apuntó el legislador.

En esa línea, el senador defendió el uso de herramientas preventivas como la revisión de mochilas y la instalación de detectores de metales, argumentando que se trata de medidas de “sentido común” para evitar el ingreso de armas blancas o de fuego.

Recordó el caso del Colegio Salesiano de Valparaíso, donde la justicia validó estas acciones priorizando la integridad física de la comunidad por sobre otras consideraciones. “Hoy día el espacio de clases está siendo un lugar constante de vulneración de derechos de estudiantes y profesores, donde estos últimos han perdido mucha autoridad por el temor a ser apuntados con el dedo“, afirmó.

#CNNChileRadio | Andrés Longton, senador (RN): “Ningún gobierno ha abordado de buena manera el origen de la violencia escolar. Las sanciones penales a los adolescentes hoy día, no solo no castigan, tampoco rehabilitan o reinsertan”. 📡 Sigue la… pic.twitter.com/4Cc2Tb5GFx — CNN Chile (@CNNChile) April 8, 2026

Más flancos controvertidos en Educación

Uno de los puntos más controvertidos de la discusión legislativa es la posibilidad de retirar beneficios estatales a quienes cometan delitos graves en el contexto escolar. Al respecto, el senador por la Región de Valparaíso fue categórico en respaldar la quita de la gratuidad universitaria para alumnos condenados por hechos violentos en sus liceos.

“La gratuidad es un beneficio social que todos los chilenos financian con esfuerzo. Es tremendamente injusto premiar a alguien que cometió un grave delito con este beneficio mientras otros jóvenes esforzados se quedan sin él”, sostuvo. Además, señaló la necesidad de endurecer la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, eliminando “reglas garantistas” que permiten que delitos violentos terminen con penas bajas que no logran la rehabilitación ni la reinserción efectiva.

Más allá de la Educación, el senador abordó su propuesta para modificar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Su objetivo es dotar al organismo de mayor “imparcialidad” y ampliar su rango de acción para que pueda querellarse contra particulares en casos de terrorismo y secuestro, citando como ejemplo la realidad de la Macrozona Sur.

Longton criticó lo que denomina una “politización” de la institución, basándose en la salida de Sergio Micco y la entrega de pensiones de gracia a personas con antecedentes tras el estallido social. “El INDH no está para hacer política, está para proteger los derechos humanos de todos los chilenos. Hoy está muy sesgado, con una mirada radicalizada que no representa el sentir de la mayoría del país”, concluyó.