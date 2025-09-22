Caso Monsalve: Revelan búsquedas de mujeres de compañía y nuevos registros de cámaras previos al ataque sexual que se le imputa

Un reportaje expuso que el exsubsecretario del Interior habría realizado decenas de búsquedas en internet y elegido un restaurante cercano al hotel donde ocurrió el hecho denunciado.

Nuevos antecedentes surgieron en la investigación contra Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, imputado por presunto abuso sexual y violación a una funcionaria subalterna.

Según un reportaje de T13, el equipo periodístico accedió a imágenes de seguridad del hotel donde habrían ocurrido los hechos, así como a registros del teléfono del exautoridad.

De acuerdo con la publicación, diez horas antes del encuentro con la denunciante en el restaurante Ají Seco, Monsalve realizó alrededor de 30 búsquedas de acompañantes en un sitio web, además de revisar cartas de “restaurantes de lujo y románticos”.

Entre las opciones figuraba un local dentro de un hotel boutique, cuyos ascensores hacia las habitaciones también consultó en línea.

Finalmente, el exsubsecretario optó por el Ají Seco, un local de comida peruana ubicado a seis cuadras del Hotel Panamericano, donde más tarde ambos almorzaron.

La funcionaria, en su declaración, señaló que durante la comida mantuvieron un trato cordial, aunque más tarde la situación cambió, según su testimonio ante el Ministerio Público.

La investigación, a cargo de la Fiscalía, también considera registros de cámaras que muestran a ambos saliendo juntos y permaneciendo varias horas en un parque cercano.

Estos elementos fueron calificados como relevantes para establecer el contexto previo y posterior al momento denunciado.

El caso continúa en etapa de diligencias y el exsubsecretario mantiene su calidad de imputado, mientras se desarrollan pericias y recopilación de pruebas para determinar eventuales responsabilidades penales.