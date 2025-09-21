Cadem: Jara lidera en intención de voto con 26% de las preferencias, pero Kast domina la percepción de triunfo

No obstante, la candidata oficialista enfrenta el mayor nivel de rechazo entre los candidatos y una baja en la fidelidad de voto.

La candidata oficialista Jeannette Jara (PC) continúa liderando la intención de voto para una eventual primera vuelta presidencial con un 26% de las preferencias.

Esto según la nueva edición de la encuesta Cadem, correspondiente a la tercera semana de septiembre, que también posicionó a José Antonio Kast (Partido Republicano) en segundo lugar, con un 24%, quien acumula una caída de seis puntos en los últimos dos meses.

En tercer lugar, aparece Evelyn Matthei (UDI) con un 16%, dos puntos menos que en la medición anterior.

Más abajo figuran Franco Parisi (PDG) con un 11%, Johannes Kaiser con un 9% (+1 punto), Harold Mayne-Nicholls con un 5% (+2 puntos), Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, ambos con un 1%. Un 7% declaró que no votaría o no sabe por quién lo haría.

Caída en la fidelidad de voto

Aunque Jara lidera la intención de voto directa, su nivel de voto decidido bajó significativamente: solo un 25% afirma tener ya tomada la decisión de apoyarla, lo que representa una baja de 9 puntos desde la primera semana de agosto.

Kast también registra una caída en esta categoría, con un 24% de voto decidido (-8 puntos). Evelyn Matthei logra un 17%.

En cuanto al nivel de rechazo, Jara concentra el porcentaje más alto, con un 60% de los encuestados afirmando que no votaría por ella. Kast le sigue con un 50% (-1 punto), mientras que Matthei logra reducir su nivel de rechazo hasta el 41%, el más bajo entre los principales postulantes.

Kast domina la percepción de triunfo

En la categoría de expectativa presidencial, es decir, quien cree la ciudadanía que ganará la elección, José Antonio Kast mantiene el liderazgo con un 37% (-1 punto), superando por ocho puntos a Jeannette Jara, que alcanza un 29%.

La brecha refleja una desconexión entre la intención de voto directa y la percepción sobre quién terminará ganando la presidencia.

Slogans: Mayne-Nicholls sorprende sin nombre asociado

Al consultar por slogans de campaña sin vincularlos a sus respectivos candidatos, el más valorado fue “Devolverle el alma a Chile”, asociado a Harold Mayne-Nicholls, con un 18% de las preferencias. No obstante, un 28% respondió que no sabe o no responde.

En cambio, al identificar los lemas con sus candidatos, lidera el de Jeannette Jara —“Un Chile que cumple”— con un 22%, seguido por “La fuerza del cambio” de Kast, con un 19%.

La aprobación del Presidente Gabriel Boric se mantiene sin variaciones esta semana, con un 31% de respaldo y un 61% de desaprobación.