El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió este jueves el futuro de la ex presidenta del Colegio Médico (Colmed) y actual integrante del equipo del presidente electo Gabriel Boric, Izkia Siches.

En conversación con ADN, Mañalich aseguró que no ve a Siches como jefa de la cartera de Salud “Yo creo que es poco probable que sea ministra de Salud, me la imagino en una carrera política aspirando a la presidencia”.

“No hay nada más contradictorio que mantener una aspiración a la presidencia siendo ministra de Salud”, agregó. El ex candidato al Senado sostuvo que se imagina a la ex presidenta del Colmed “como vocera”.

“Ella va a hacer lo imposible por no ser ministra de Salud porque eso significa que su carrera política, siendo una persona muy joven, se terminará a los dos años de haber asumido, máximo tres”, añadió.

Mañalich señaló que “el estar en un gabinete técnico, de mucha confrontación y conflicto como es el Minsal, hará que la posibilidad de que ella tenga una carrera política sea mucho más difícil”.

“Hay muchas personas muy capaces para ser ministro de Salud. Desagraciadamente, ella ya tiene un discurso que se le haría exigible cuando asumiera como ministra, es decir, la estrategia para manejar el COVID-19 ¿Sigue siendo 0 COVID como ella propuso?”, agregó.