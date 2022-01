La jefa de campaña de Gabriel Boric y ex Presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, se refirió a los cuestionamientos que existen respecto a un futuro cargo en el gabinete del Presidente electo.

Su paso por el gremio y su expertise en la pandemia son factores que la catapultan como una de las opciones a la sucesión de Enrique Paris.

Es por ello que en el programa Estado Nacional de TVN, la doctora dio a conocer su preocupación frente a la pandemia del COVID-19, donde se espera que el país llegue a los 6 mil casos diarios hacia fines de enero.

“Algo que estaba en nuestro programa era hacer lo mismo que le recomendamos al Presidente Sebastián Piñera cuando estaba en mi antiguo rol como presidenta del Colegio Médico, que la pandemia no puede ser ni de gobierno ni de oposición y hay que tener instancias de diálogo y de participación que permitan mantener a algunos de los expertos, como por ejemplo a un consejo asesor u otras aristas o participantes que permitan dar algún grado de continuidad a las medidas y también lo ha dicho el Presidente electo que han tenido éxito, como el proceso de vacunación, la expansión de camas críticas, pero vamos a tener que parar algunas alertas en torno a lo que puede ser la trazabilidad a medidas que esta se pueda mantener y el fortalecimiento de la red de forma transversal”, expresó.

Respecto a si habrá mayores restricciones para los viajeros en el futuro Gobierno, ante el aumento de casos de Ómicron, Siches sostuvo que “tenemos que ser cautelosos e intentar mantener algunas medidas de control” y precisó como “un error” el retiro de las cuarentenas en el contexto de los viajes internacionales.

“Casi el 90% de los grupos y de las variantes que han ingresado a nuestro país están en el contexto de viajeros, por eso es que las personas que ya salieron del país tienen que entender que en toda Latinoamérica y que también en muchos otros países del mundo está golpeando muy fuertemente y son en ese contexto de viajes donde están ingresando la mayor cantidad de nuevos casos y cada uno de esos casos que llega produce una cascada de contagios que podemos intentar contener de forma más expedita personalmente”, dijo.

Es por ello que expresó que pedirá al grupo de expertos del gobierno que evalúen algunas medidas más restrictivas. En cuanto a la exigencia de un PCR negativo para ingresar al país, Siches precisó que le solicitará al Presidente electo reconsiderar esta materia.

“Lamentablemente es una fotografía de un instante y no nos da las garantías de que, en los días sucesivos, y sobre todo en este contexto de una variable tan contagiosa, que está golpeando a muchos países latinoamericanos, podamos evaluarlo. Me parece que es un tanto riesgoso, pero no sería mía la última palabra, sino más bien le propondría al Presidente electo que lo evaluara con los expertos y de lo que he podido escuchar en las últimas semanas es que eso requiere una reevaluación sin duda. (Las cuarentenas para los viajeros) creo que es una medida a considerar”, dijo.

Consultada sobre la participación de Paula Daza o Rafael Araos donde Siches sea designada como una eventual ministra de Salud, la doctora respondió que “le sugeriría al Presidente electo crear una suerte de consejo asesor que incorporara a alguna de las personas que se han mencionado. Me parece que son personas que han hecho un trabajo de gran nivel y además han mantenido un ánimo de diálogo y de colaboración de forma continua con las cuales yo no tengo ninguna dificultad en conversar”.

Clases presenciales

Respecto al instructivo del Mineduc que establece que desde marzo de este año las clases presenciales sean de carácter obligatorias, la ex presidenta del Colegio Médico se mostró de acuerdo con la medida siempre que se dispongan las condiciones materiales y sanitarias para aquello. “Es importantísimo volver a las clases presenciales, pero esto lamentablemente no ocurre por decreto, sino más bien, ocurre estableciendo las condiciones materiales para que las aulas puedan funcionar, y también teniendo protocolos muy claros que los dijimos en marzo de 2021, para ver qué vamos a hacer frente a los brotes que puedan existir en los distintos centros escolares”, dijo.

“Me parece de suma importancia poder conversar con los profesores y todas las comunidades educativas porque debemos y tenemos la responsabilidad de volver a las aulas, sobre todo en los colegios públicos que han sido rezagados en los últimos años. Tenemos una gran deuda educativa y es importante conversar con las comunidades, establecer protocolos, vamos a tener brotes lo más probablemente, pero necesitamos encontrar mecanismos para abordarlos, y que los niños más vulnerables no sean los que sigan retrasados en sus procesos educativos”, zanjó.