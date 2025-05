“Mal utilizaron la justicia para obtener ganancias políticas”: Hassler tras cierre de investigación por caso Sierra Bella

"Como sostuve desde el primer momento, soy inocente de los cargos que me imputaron políticos del Partido Republicano", manifestó la exalcaldesa de Santiago.

Con esas palabras, Irací Hassler se refirió a la decisión del fiscal Patricio Cooper de no perseverar en la investigación en torno al caso Sierra Bella.

¿Qué pasó?

Este lunes, el persecutor ingresó un escrito a la Fiscalía, donde señaló que “con fecha 26 de mayo de 2025 se cerró la investigación y encontrándome dentro de plazo legal, comunico a S.S. que he decidido no perseverar en el procedimiento, porque no se han podido reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal”.

En el documento se solicitó “fijar audiencia para debatir sobre la decisión de no perseverar en el procedimiento”.

Además, la Fiscalía Regional de Coquimbo apuntó a que la decisión de no perseverar “no implica una absolución ni un sobreseimiento definitivo, y la Fiscalía mantiene la posibilidad legal de reabrir la investigación si surgen nuevos antecedentes relevantes”.

¿Qué dijo Hassler?

Tras dar a conocer los hechos, la exalcaldesa de Santiago manifestó que la investigación se abrió hace más de dos años y que durante ese tiempo han existido “filtraciones sistemáticas y mal intencionadas para generar un daño político y un daño electoral”.

En esa línea, dijo que la causa se podría “haber cerrado mucho antes”, pero que se mantuvo abierta hasta después de las elecciones municipales, que se realizaron en octubre de 2024.

“Como sostuve desde el primer momento, soy inocente de los cargos que me imputaron políticos del Partido Republicano que mal utilizaron la justicia para obtener ganancias políticas”, expresó Hassler, y agradeció a quienes confiaron y creyeron en ella.