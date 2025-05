Fiscal Cooper decidió no continuar investigación del caso Sierra Bella: “No se reunieron los antecedentes suficientes”

El persecutor indagaba la presunta comisión de delito en el proceso de compra de la exclínica Sierra Bella, durante la administración de Irací Hassler.

El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, tomó la decisión de no perseverar en la investigación sobre el caso Sierra Bella.

El persecutor estaba a cargo de la causa en la cual se indagaba la presunta comisión de delito en el proceso de compra del inmobiliario para la clínica, durante la administración de la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

De ese modo, se ingresó a la Fiscalía la decisión de cerrar la investigación, ya que no se reunieron los antecedentes suficientes para proseguir con la persecución penal.

“Con fecha 26 de mayo de 2025 se cerró la investigación y encontrándome dentro de plazo legal, comunico a S.S. que he decidido no perseverar en el procedimiento, porque no se han podido reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal”, se lee en el documento.

En ese sentido, solicitó “fijar audiencia para debatir sobre la decisión de no perseverar en el procedimiento”.

Según indica el Ministerio Público, la decisión de no continuar adelante con la investigación “deja sin efecto la formalización (si la hubiera), da lugar a la revocación de las medidas cautelares decretadas, y la prescripción de la acción penal continúa corriendo como si nunca se hubiere interrumpido”.

No implica absolución

Conocidos los hechos, la Fiscalía Regional de Coquimbo indicó en un comunicado que solicitó una audiencia al séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para dar a conocer el cierre de la investigación y la decisión de no perseverar en la causa Sierra Bella.

Esto, debido a que durante la indagatoria no se reunieron los antecedentes suficientes para fundar una acusación por el presunto delito de fraude al fisco y malversación de caudales públicos.

Además, el organismo aclaró que la decisión de no perseverar “no implica una absolución ni un sobreseimiento definitivo, y la Fiscalía mantiene la posibilidad legal de reabrir la investigación si surgen nuevos antecedentes relevantes”.

“La Fiscalía Regional de Coquimbo reafirma su compromiso con la transparencia, el principio de objetividad y la legalidad vigente”, dicta el escrito.