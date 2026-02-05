MagisTV será bloqueado por todos los proveedores de internet por orden de la Subtel

La medida judicial deberá ser aplicada en un máximo de cinco días y además deberá venir acompañada de un mensaje informativo a los clientes que intenten acceder a la plataforma.

Este jueves, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenó a los proveedores de servicios de internet (ISP) de Chile cumplir una orden judicial emitida por un tribunal de primera instancia, la cual instruye el bloqueo del acceso a la plataforma MagisTV.

El oficio se emitió luego de que el 19.º Juzgado Civil de Santiago declarara ilegal al canal digital y ordenara bloquear, en un plazo máximo de cinco días, los distintos sitios asociados a la plataforma: MagisTV, FlujoTV y XuperTV.

MagisTV es una plataforma pirata de IPTV (Televisión por Protocolo de Internet) que transmitía contenido televisivo sin la autorización ni licencia de los titulares de los derechos. Por esta razón, la empresa Warner Bros. solicitó una investigación judicial, acusando que la plataforma distribuía su contenido sin permiso.

Tras la indagatoria, el tribunal comprobó la infracción a la propiedad intelectual y dictó la medida de bloqueo del servicio de streaming ilegal en Chile.

En ese contexto, la autoridad explicó y enfatizó que se deben bloquear todos los sitios “identificados bajo la denominación MagisTV, FlujoTV, XuperTV o sus variantes, así como a todo dominio, subdominio, dirección IP, enlace, redirección o “espejo” que reproduzca total o parcialmente los contenidos ilícitos, en cualquiera de sus formas de acceso, bajo la modalidad denominada “bloqueo dinámico”, dentro del plazo de 5 días contados desde la recepción del presente Oficio”.

Además, Subtel ordenó a los proveedores de internet publicar un mensaje informativo sobre el bloqueo de la plataforma digital a los usuarios que intenten acceder a MagisTV y a sus servicios derivados.