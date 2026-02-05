País televisión

MagisTV será bloqueado por todos los proveedores de internet por orden de la Subtel

Por Constanza Zambrano

05.02.2026 / 21:44

{alt}

La medida judicial deberá ser aplicada en un máximo de cinco días y además deberá venir acompañada de un mensaje informativo a los clientes que intenten acceder a la plataforma.

Este jueves, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenó a los proveedores de servicios de internet (ISP) de Chile cumplir una orden judicial emitida por un tribunal de primera instancia, la cual instruye el bloqueo del acceso a la plataforma MagisTV.

El oficio se emitió luego de que el 19.º Juzgado Civil de Santiago declarara ilegal al canal digital y ordenara bloquear, en un plazo máximo de cinco días, los distintos sitios asociados a la plataforma: MagisTV, FlujoTV y XuperTV.

MagisTV es una plataforma pirata de IPTV (Televisión por Protocolo de Internet) que transmitía contenido televisivo sin la autorización ni licencia de los titulares de los derechos. Por esta razón, la empresa Warner Bros. solicitó una investigación judicial, acusando que la plataforma distribuía su contenido sin permiso.

Tras la indagatoria, el tribunal comprobó la infracción a la propiedad intelectual y dictó la medida de bloqueo del servicio de streaming ilegal en Chile.

En ese contexto, la autoridad explicó y enfatizó que se deben bloquear todos los sitios “identificados bajo la denominación MagisTV, FlujoTV, XuperTV o sus variantes, así como a todo dominio, subdominio, dirección IP, enlace, redirección o “espejo” que reproduzca total o parcialmente los contenidos ilícitos, en cualquiera de sus formas de acceso, bajo la modalidad denominada “bloqueo dinámico”, dentro del plazo de 5 días contados desde la recepción del presente Oficio”.

Además, Subtel ordenó a los proveedores de internet publicar un mensaje informativo sobre el bloqueo de la plataforma digital a los usuarios que intenten acceder a MagisTV y a sus servicios derivados.

DESTACAMOS

Servicios Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?

LO ÚLTIMO

Mundo Cómo la NFL busca atraer nuevos fanáticos y el rol de Bad Bunny en el Super Bowl
Minera Tres Valles invertirá US$1.000 millones: Esperan extender vida útil de yacimiento en 40 años
Bad Bunny promete convertir el escenario del Super Bowl en “una gran fiesta” que estará llena de la cultura puertorriqueña
Diputado Romero dice que "urge" una reforma al estatuto administrativo tras casos de licencias médicas falsas y sus sanciones
Más allá del Super Bowl: Cómo Bad Bunny conecta la historia y la identidad boricua en "Debí tirar más fotos"
MagisTV será bloqueado por todos los proveedores de internet por orden de la Subtel