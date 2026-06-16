Licencias médicas: Confirman que Daniel Urrutia es uno de los jueces a quien se le abrió cuaderno de remoción

Este martes, la Corte Suprema ordenó la apertura de 56 cuadernos de remoción contra jueces y juezas en medio de una investigación por mal uso de licencias médicas.

Se trata de funcionarios que, mientras se encontraban con reposo médico, salieron de Chile, incumpliendo la normativa. La presidenta del tribunal judicial, Gloria Ana Chevesich, comentó que la situación de los funcionarios afectados será analizada durante los próximos plenos del tribunal.

Uno de esos 56 casos es el juez Daniel Urrutia, según confirmó su abogado defensor Carlos Quezada.

A mediados de mayo de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió al magistrado tras un sumario administrativo por realizar dos viajes al extranjero realizados durante períodos de licencia en enero de 2020 y octubre de 2022.

De todos modos, esta jornada se dio a conocer que Urrutia es uno de los 56 jueces a quienes se les abrió un cuaderno de remoción.

“Nosotros la resolución ya la esperábamos desde el minuto en el que el pleno dijo que iba a revisar los sumarios que ya se encontraban ejecutoriados“, comentó el abogado, añadiendo que “entendíamos que esta era la única vía legal posible para efectos de que el pleno de la Suprema tomara algún tipo de resolución”.

En ese sentido, sostuvo que velarán por el ejercicio legítimo del procedimiento: “Básicamente, vamos a velar por el respeto a los derechos de las garantías del magistrado Urrutia en el cuaderno correspondiente de remoción”.

“Esperamos que al final el resultado dé cuenta de que no se procederá a la remoción de un juez que, por mucho que la presión pública o política lo solicite, creo que es un juez que ha mostrado bastante independencia a lo largo de los años que lleva desempeñándose como juez de garantía en diferentes zonas del país”, cerró Quezada.