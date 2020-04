VIDEO RELACIONADO – Reacción de Fuad Chahin por derrota de la oposición en la Cámara ( 00:44)

El inédito fracaso de la oposición en la elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados fue una de las noticias de la jornada. Desde la Democracia Cristiana acusaron que algunos parlamentarios no respetaron el acuerdo, lo que llevó a que Gabriel Silber (DC) perdiera la presidencia, pese a que el bloque opositor es mayoría.

Entre los críticos, se pronunció el presidente de la Falange, Fuad Chahin, quien dijo que le parece vergonzoso “que demos este espectáculos donde algunos no cumplen sus acuerdos”. El ex presidente de la Corporación, Iván Flores (DC), también comentó que “hubo personas que no cumplieron el acuerdo de gobernabilidad que tomamos al inicio de este período legislativo, a partir de 2018”.

Otras críticas más directas surgieron desde el Senado, aunque involuntariamente.

Durante una pausa en la sesión de la Comisión de Trabajo, algunos parlamentarios de oposición comentaron entre ellos el revés sufrido en la Cámara, pero se escuchó todo debido a que los micrófonos permanecían abiertos.

La conversación comenzó cuando la presidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz (PPD), le comentó el resultado de la votación al senador Juan Pablo Letelier (PS). Este último respondió: “esto significa que el Frente Amplio se abstuvo y les dio la presidencia”.

“Yo creo que son tan lesos de no entender lo que son las matemáticas estos niños”, agregó.

Por su parte, Muñoz señaló que “no cachan la política, el mal menor”.

Revisa la conversación a partir del minuto 57:45: