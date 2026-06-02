Contraloría apercibe a 15 alcaldes por no actualizar sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio

La Contraloría General de la República advirtió a 15 alcaldes que no han actualizado sus declaraciones de Intereses y Patrimonio.

A través de su sitio web, el organismo afirmó que “la Contraloría General apercibió a partir del miércoles 27 de mayo, a 15 alcaldes de distintas zonas del país, debido a que no presentaron las actualizaciones obligatorias de sus declaraciones”.

“A través de los oficios remitidos a cada autoridad, se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para presentar sus DIP. De mantenerse el incumplimiento, el organismo iniciará los procedimientos sancionatorios formales, de acuerdo con lo establecido en la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses”, agregó la institución.

Finalmente, se explicó que “las sanciones a las que se exponen quienes incumplan el apercibimiento efectuado por la Contraloría y que van desde una multa de entre 5 a 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) o, incluso, la destitución del cargo si, pasados cuatro meses desde la sanción inicial, la autoridad sigue sin regularizar su DIP”.

Los alcaldes que no han actualizado sus declaraciones

– M. de San Rosendo, Región del Biobío

– M. de Empedrado, Región del Maule

– M. de Melipeuco, Región de La Araucanía

– M. de Cabo de Hornos, Región de Magallanes

– M. de Rinconada, Región de Valparaíso

– M. de Los Muermos, Región de Los Lagos

– M. de Los Sauces, Región de La Araucanía

– M. de Toltén, Región de La Araucanía

– M. de San José de Maipo, Región Metropolitana

– M. de Sierra Gorda, Región de Antofagasta

– M. de Santo Domingo, Región de Valparaíso

– M. de Quintero, Región de Valparaíso

– M. de Arica, Región de Arica y Parinacota

– M. de Lota, Región del Biobío

– M. de Alto Biobío, Región del Biobío