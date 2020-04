Un inédito revés sufrió este martes la oposición, luego de que tanto Gabriel Silber (DC) como Karol Cariola (PC) fueran derrotados en la elección de la nueva mesa de la Cámara de Diputados. Pese a tener mayoría, fue Chile Vamos el bloque que se quedó con la presidencia y la vicepresidencia.

En entrevista con CNN Chile, el ex presidente de la Cámara, Iván Flores (DC), señaló que “hubo personas que no cumplieron el acuerdo de gobernabilidad que tomamos al inicio de este período legislativo, a partir de 2018”.

A esto sumó que no hubo asistencia completa en la Sala, ya que a mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas se les solicitó quedarse en casa para evitar posibles contagios de COVID-19 en población de riesgo.

Sin embargo, Flores enfatizó en que “lo que ocurrió en la Sala hoy día, es exclusivamente responsabilidad nuestra, de quienes somos oposición, que siendo mayoría no tuvimos los votos”.

La figura de Silber causaba resquemor en algunos sectores de la oposición, debido a la denuncia anónima por violencia intrafamiliar que también frustró su candidatura en la elección pasada y la cual fue cerrada por la Fiscalía.

Al respecto, el ex presidente de la Cámara aseguró que “en el caso de mi bancada, nosotros hicimos todas las preguntas previas y habiéndose aclarado por parte del propio Gabriel Silber que no había nada pendiente respecto de su situación de una denuncia anónima que se hizo en un correo, no habiendo pruebas, no habiendo juicio, no había por qué cuestionarlo a priori”.

Por otro lado, emplazó a los presidentes de partidos con la siguiente pregunta: “¿cuánto los partidos políticos están conectados con sus propias bandas para que efectivamente todos cumplamos? Porque lo que espera Chile es que nos ordenemos frente a los grandes temas, no que nos estemos peleando un cargo. No solamente no se ve bien, sino que además no corresponde en un momento como este”.

Finalmente, sostuvo que “se vienen días difíciles” debido a la pandemia del coronavirus y el avance de la curva de contagios. “No va a ser fácil avanzar en lo que la ciudadanía quiere”, aseguró.