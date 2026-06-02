Morningstar valúa SpaceX en US$ 780.000 millones, un 48% por debajo de su valorización privada antes de su OPI

La empresa de investigación y análisis financiero Morningstar inició la cobertura de SpaceX con una valorización de US$ 780.000 millones, un 48% por debajo de la valorización privada de US$ 1,5 billones a la que fue tasada la compañía tras la adquisición del laboratorio de inteligencia artificial xAI.

La firma reconoció ventajas competitivas reales en los negocios de lanzamiento espacial y conectividad satelital, sustentadas en el dominio absoluto de SpaceX sobre el mercado orbital: en 2025 lanzó el 83% de la masa enviada a órbita desde la Tierra, con 165 lanzamientos equivalentes al 51% del total global, reduciendo el costo por kilogramo de carga en más de un 95% respecto a los sistemas tradicionales.

Starlink: US$ 11.300 millones en ingresos y margen operativo del 39%

Starlink, su negocio de conectividad, registró ingresos de US$ 11.300 millones en 2025 con un crecimiento del 50% y un margen operativo del 39%, consolidándose como el principal motor de caja de la compañía.

La incertidumbre rodea a la división de inteligencia artificial, que incluye el modelo Grok, la red social X y el centro de datos Colossus, adquiridos tras la compra de xAI por US$ 250.000 millones a principios de 2026. Morningstar modeló tres escenarios para esta unidad y advirtió que en el peor escenario representa una destrucción de valor de más de US$ 80.000 millones.

“No vemos a Grok como uno de los laboratorios de IA líderes hoy”, señaló la firma, que también destacó el rápido ascenso de Anthropic en 2026 como evidencia de la ausencia de costos de cambio en la industria.

Morningstar anticipa presión vendedora tras el vencimiento de períodos de bloqueo

Pese a las reservas sobre la valorización, Morningstar anticipa que las acciones de SpaceX sobrevivirán el debut bursátil e incluso podrían subir en los primeros meses, impulsadas por una flotación inicial reducida, el respaldo de prácticamente todos los grandes bancos de inversión del mundo y una eventual inclusión en el NASDAQ 100 apenas 15 días hábiles después del IPO. Sin embargo, la presión vendedora aumentará cuando comiencen a expirar los períodos de bloqueo de empleados e inversores privados.

“Creemos que los inversores a largo plazo ansiosos por participar en el futuro de SpaceX tendrán oportunidades de hacerlo con un mayor margen de seguridad que el que probablemente ofrecerá la oferta inicial”, concluyeron.