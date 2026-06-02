Microsoft anuncia la nueva Surface Laptop Ultra, su computador portátil más ambicioso hasta la fecha

Este martes, Microsoft anunció el lanzamiento del Surface Laptop Ultra, su computador portátil más ambicioso hasta la fecha.

“Surface Laptop Ultra es la Surface Laptop más potente jamás creada. Diseñada con tecnología NVIDIA desde cero, optimizada para RTX Spark y basada en Windows. Creada para un tipo de trabajo que no cabe en una laptop estándar”, señalaron desde la tecnológica.

Detallaron que es su primera portátil “que combina una potente GPU NVIDIA Blackwell RTX con hasta 128 GB de memoria unificada y compatibilidad total con CUDA. La memoria unificada permite asignar dinámicamente la RAM donde más la necesiten las cargas de trabajo, tanto en la CPU como en la GPU”.

“Así, la creación de IA (inteligencia artificial), el renderizado 3D y los flujos de trabajo multimodelo se ejecutan simultáneamente, con 1 petaflop de capacidad de cómputo de IA, capaz de ejecutar modelos de hasta 120 mil millones de parámetros localmente. Sin límites. Sin concesiones”, añadieron.

Respecto a especificaciones, señalaron que tiene una pantalla táctil mini-LED PixelSense Ultra de 15 pulgadas, la que ofrece un brillo HDR máximo de hasta 2000 nits, 262 píxeles por pulgada y una alta precisión de color, asegurando que es “la pantalla más brillante que jamás hayamos lanzado”.

Por otra parte, mencionaron que el panel táctil háptico de esta nueva computadora portátil “es el más grande que jamás hayamos incluido en una Surface”, lo que aseguraría una mayor precisión en los flujos de trabajo creativos y un control preciso del cursor con retroalimentación háptica en las funciones y aplicaciones compatibles.

“Diseñamos Surface Laptop Ultra desde cero. Ingenieros mecánicos, eléctricos, térmicos, acústicos, de materiales, de diseño industrial y de software participaron desde el primer día. La arquitectura interna y la forma externa se integraron como un solo sistema“, cerraron desde Microsoft.