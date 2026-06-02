Alejandra Mizala es elegida rectora de la Universidad de Chile: Se impuso con más del 60% de los votos en segunda vuelta

Este martes finalizó la segunda vuelta para elegir al nuevo rector en la Universidad de Chile, y la profesora Alejandra Mizala se impuso con un 60,93% de los votos. Con esto, la docente se convirtió en la sucesora de la rectora Rosa Devés y estará cuatro años en el cargo (2026-2030).

En la segunda vuelta, Mizala alcanzó la victoria frente a Francisco Martínez, quien obtuvo el 39,07% de los sufragios. En total, participó un 64,96% de los estudiantes, con un total de 2.740 votantes.

La economista ya se había impuesto como una de las favoritas durante la votación de la primera vuelta, en la que obtuvo un 42,72% del padrón electoral, superando al profesor Francisco Martínez con un 23,3%, al docente Sergio Lavandero con 22,33% y a su par Pablo Ruiz-Tagle con un 11,75%.

“Recibo este amplio respaldo con humildad y responsabilidad, porque lo entiendo como un mandato colectivo para fortalecer a la Universidad de Chile y proyectarla hacia el futuro”, declaró tras convertirse en la nueva rectora.

Agregó que “la vocación de la Universidad de Chile no ha sido solo comprender su tiempo, sino también transformarlo, ampliando derechos, abriendo oportunidades y contribuyendo a construir un país más justo, más democrático y más humano. Queremos una universidad de excelencia, pero también una universidad más articulada, justa y sostenible; comprometida con la equidad, la inclusión, la igualdad de género y con mejorar las condiciones de trabajo, estudio y convivencia de nuestra comunidad universitaria”.

En tanto, la rectora Devés valoró la participación de todos los candidatos en el proceso, agradeciendo su disposición por “asumir una responsabilidad tan exigente” y contribuir al debate sobre el futuro del establecimiento universitario.

Asimismo, celebró el éxito de las elecciones, asegurando que el proceso demuestra la solidez de la Universidad de Chile y la confianza de la comunidad en sus propios mecanismos de gobierno.

Por último, se refirió a la nueva rectora, de quien destacó “su carácter noble y justo, la solidez de su trayectoria académica y una permanente disposición al servicio público, ejercida siempre con rigor, con generosidad y sentido institucional”.

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La destacada trayectoria de Alejandra Mizala

La profesora, economista y con un doctorado en Economía de la Universidad de California, Berkeley, tiene una trayectoria académica como profesora titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de más de 37 años. Su labor ha estado marcada por la docencia, la investigación y un firme compromiso con la equidad y la educación pública.

Además, entre 2022 y 2026, fue prorrectora de la Universidad de Chile, período en el cual impulsó la modernización institucional, la transformación digital y la actualización de los sistemas de calificación académica.

A esto se suma que lideró el proceso de acreditación institucional que le otorgó a la casa de estudios el nivel de excelencia por un período de siete años, desde 2025 hasta 2032.