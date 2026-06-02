Registro Nacional de Vándalos: Habrá registro público, sanción durará 5 años, no se podrá registrar propiedades ni vehículos y se retendrá la devolución de impuestos

El Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades anunciado por el Presidente José Antonio Kast ha generado diversas reacciones y, cuestionamientos, principalmente desde la oposición.

Con el fin de aclarar todas las dudas, el subsecretario del Interior Máximo Pavez conversó con Radio ADN donde entregó detalles sobre cómo el gobierno busca que funcione el registro, el tiempo que durará la sanción y que beneficios se perderán. Actualmente, la iniciativa fue ingresa al Congreso para su tramitición.

5 años de castigo y registro público

Pavez comenzó explicando que “lo que queremos hacer es que haya un un registro, registro, rol, da lo mismo el nombre, pero que exista un registro donde todas las personas puedan ver quiénes han atentado contra estos bienes públicos”.

En esa línea, el subsecretario detalló que quienes sean sancionados permanecerán durante 5 años en dicho registro y no podrán acceder a la PGU, la gratuidad universitaria, tampoco podrán postular a subsidios de arriendo, ni a las Becas Anid (de doctorado, magister y de estudios en el extranjero), entre otros.

“Lo que queremos es que las personas estén en un registro público, y donde todos sepan que hay una persona sancionada, en algunos casos con delitos, en otros casos con una sentencia de un juzgado de policía local, para disuadir y sancionar esas conductas”, detalló Pavez.

Y agregó que quienes sean parte del Registro Nacional de Vándalos “no van a poder retomar licencia de conducir, no van a poder inscribir un vehículo a su nombre. En eso no estamos inventando la rueda, eso en Chile ya existe, y lo queremos incorporar para acá es que no se puede inscribir una propiedad, o va a poder retenerse la evolución de impuestos, es decir, tenemos que sancionar civil, del punto de vista cívico, aquellas conductas que atentan contra el bien de todos”.

¿Cómo se sale del Registro de Vándalos?

Pavez explicó que la única manera de salir del Registro Nacional de Vándalos será cumpliendo el plzo de 5 años: “Si usted cumple el plazo, sale del registro, y eso es la forma que nosotros entendemos es la adecuada”.