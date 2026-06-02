Presidente Kast nombra a los nuevos subsecretarios de Seguridad y Prevención del Delito

Durante la tarde de este lunes, el Gobierno informó el nombramiento de los nuevos subsecretarios de Seguridad y de Prevención del Delito, en el marco de los ajustes impulsados por el ministro Martín Arrau.

Horas más temprano, el titular de Seguridad informó la salida de Andrés Jouannet (Subsecretaría de Seguridad Pública) y Ana Victoria Quintana Olguín (Subsecretaría de Prevención del Delito).

Cabe mencionar que estos ajustes ocurren en medio de la instalación de Arrau en el Ministerio de Seguridad Pública tras el cambio de gabinete del Presidente José Antonio Kast. De hecho, una de sus primeras medidas de Arrau fue remover al equipo de María Trinidad Steinert, reunirse con exministros, entre ellos Luis Cordero, y anunciar que acogerá los lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Pública de la administración de Gabriel Boric.

Asimismo, durante esta jornada expuso su plan de seguridad en una sesión especial del Senado, instancia a la que asistieron también el biministro Claudio Alvarado y los ministros Fernando Rabat, José García Ruminot y Fernando Barros.

En dicha instancia enfatizó que su gestión estará centrada en la prevención, el control territorial y el fortalecimiento institucional.

“El delito cambió; hoy es más violento, más armado y más organizado, y el Estado va tarde. Se requiere acción, trabajo y rigor. Lo que tenemos hoy requiere más inteligencia y más coordinación. Lo que estamos enfrentando es de tal naturaleza que afecta la estabilidad y la predictibilidad de nuestro sistema nacional. Puede tener efectos sobre la seguridad nacional, incluso”, afirmó en la Comisión de Seguridad del Senado.

Los nuevos subsecretarios

A través de una declaración pública, el Gobierno informó que “el Presidente de la República designó a María del Pilar Giannini Bravo como nueva subsecretaria de Seguridad Pública y a Gonzalo Guerrero Valle como nuevo subsecretario de Prevención del Delito”.

En cuanto al perfil de Giannini Bravo, es cientista política y doctora en Ciencia Política por la University of Notre Dame. Se desempeñó como jefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y secretaria ejecutiva de la Unidad Coordinadora para la Reforma de Carabineros.

Por su parte, Guerrero Valle es abogado, LL.M. en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile, MSc in Political Sociology por la London School of Economics y doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universitat de Barcelona. Se desenvolvió como jefe de gabinete del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y fue secretario ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, vinculada al Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

“Ambos nombramientos buscan reforzar la conducción institucional del Ministerio de Seguridad Pública y fortalecer la coordinación del Estado en materia de seguridad pública, prevención del delito y respuesta frente al crimen organizado, las incivilidades y las principales amenazas que afectan a las familias del país”, recalcó en el escrito.