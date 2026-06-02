Exministro Burgos por Registro de Vándalos y pérdida temporal de beneficios estatales: “Si la única medida fuera esa, por cierto que es clasista”

El exministro del Interior y de Defensa, Jorge Burgos, se refirió a los cambios realizados por el gobierno en el Ministerio de Seguridad y el polémico Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado por el presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública.

En Hoy Es Noticia, la exautoridad sostuvo que “hay un gobierno que inició con un esquema en su Ministerio de Seguridad que fracasó. Fracasó y las pruebas están al canto”, apuntando a que en menos de tres meses salió el primer ministro y ahora también los subsecretarios.

A juicio de Burgos, estos últimos movimientos representan “una rectificación tácita y expresa también” y dan cuenta de un cambio de rumbo impulsado por el nuevo ministro, Martín Arrau, valorando también que él reconociera la continuidad de la Política Nacional de Seguridad Pública impulsada durante la administración anterior.

“Me parece que la decisión del ministro Arrau, comunicada públicamente, fue una decisión correcta, valiente. Valiente porque no le ha gustado a todos los prosélitos o a todos los cercanos y, a partir de eso, yo creo que las cosas pueden ser más sencillas desde el punto de vista de la propuesta”, agregó el otrora secretario de Estado.

Para el exministro, citando lo leído en un artículo, lo que Chile necesita hoy “no es principalmente un nuevo paquete legislativo en seguridad, sino convertir el sistema de seguridad pública en un modelo de gestión integrado, basado en evidencia y orientado a resultados”, sostuvo, insistiendo en que se requieren políticas “de mediano y largo plazo persistentes”.

#HoyEsNoticiaCNN | Jorge Burgos, exministro del Interior, por declaración de Arrau sobre Plan Nacional de Seguridad de Boric: “Fue una decisión correcta, valiente”@matiburgos

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Registro de Vándalos e Incivilidades

Respecto del anuncio realizado por el presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública sobre la creación de un Registro de Vándalos e Incivilidades, Burgos coincidió con el diagnóstico sobre la falta de consecuencias para este tipo de conductas.

“Yo tiendo a concordar en que en Chile tenemos un problema vinculado a la seguridad, que ciertas faltas o simples delitos, o si se quiere incivilidades —que habría que tipificarlas con claridad porque es una interpretación más doctrinaria hoy—, son impunes”, señaló.

#HoyEsNoticiaCNN | Jorge Burgos, exministro del Interior, por registro nacional de vándalos: “Puede ser interesante para crear menos impunidad y un efecto disuasorio a esas conductoras. Ahora, obviamente tienen que ser transitorias”@matiburgos

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A su juicio, hoy “es prácticamente gratis pintar una muralla o un monumento nacional”, así como dañar bienes públicos o privados. “Nosotros tenemos ciudades que se han deteriorado producto de esa impunidad”, afirmó el exministro, agregando que “pensar que esa conducta tiene que poseer un grado de reproche concreto, me parece que es una buena idea”.

Aunque recalcó que aún no se conocen los detalles del proyecto, se mostró favorable a establecer sanciones concretas para quienes incurran en estas conductas. “Puede ser interesante desde el punto de vista de evitar una conducta que es demasiado cotidiana e impune”, sostuvo.

Eso sí, advirtió que las eventuales sanciones no deberían limitarse a la pérdida temporal de beneficios estatales. “Si la única medida fuera esa, por cierto que es clasista. Tienen que haber otras medidas. Multas rápidas, en fin, trabajo en servicio a la comunidad”, planteó.

Finalmente, insistió en que el objetivo debe ser terminar con la sensación de impunidad. “Tenemos que cuidar lo nuestro. Y para cuidar lo nuestro, hay que establecer ciertas sanciones, no digo privativas de libertad, pero ciertas sanciones concretas, que no resulte gratis romper lo propio, romper lo ajeno”.