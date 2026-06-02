Gobierno descarta que Registro Nacional de Vándalos incorpore a condenados por delitos económicos, colusión y violación a los DD.HH.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez entregó detalles del proyecto de Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades anunciado por el Presidente José Antonio Kast.
En esa línea, la iniciativa que deberá ser tramitada en el Congreso, busca sancionar una serie de actos vandálicos que hoy en Chile son castigadas como faltas.
Asimismo, Pavez, en entrevista con Radio ADN, descartó que el gobierno busque que el Registro Nacional de Vándalos se aplique o incorpore a condenados por delitos económicos, colusión y violación a los DD.HH.
Consultado por dichos delitos, Pavez fue tajante: “Es que esa no es una incivilidad”. Y agregó que “lo que busca esta norma es poder disuadir de aquellas conductas que dañan la vida en comunidad. Y por lo tanto, los delitos económicos, hay una ley muy reciente que sanciona muy duramente los delitos económicos, y por lo tanto, las personas, el otro tipo de personas que usted describe, están privadas de libertad. Entonces, yo aquí, pero la persona que raya el patrimonio nacional, hoy día no tiene prácticamente sanción, y no podemos mandar a esas personas a la cárcel, porque sería desproporcionado”.
Sin embargo, la autoridad enfatizó que “evidentemente, el Parlamento podrá aclarar, agregar, modificar, como siempre pasa por las leyes, aquellos elementos que sean más importantes, pero el fondo que plantea el Presidente de la República es que hay que hacerse cargo de aquellas conductas que han debilitado, horadado, dañado, lesionado nuestra vida en las ciudades, barrios, plazas, y los que han, aquellos conductas que han ido horadando el sentido de autoridad”.
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