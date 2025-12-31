Las razones de Francisca Crovetto para decir que “no” a Kast para liderar el Ministerio del Deporte

La medallista olímpica se restó de participar en el próximo gobierno.

El equipo del presidente electo José Antonio Kast ha realizado distintas gestiones para conformar su gabinete. Tras ser elegido en segunda vuelta, dijo que durante las primeras semanas de enero daría a conocer los primeros nombres que serán parte de su futuro Gobierno.

En ese sentido, en el ámbito deportivo ya se ha hablado sobre algunas figuras, como Erika Olivera, Claudio Bravo, Sebastián Keitel o Marco Oneto. A ellos se suma la campeona olímpica de tiro, Francisca Crovetto, quien habría dicho que “no” al mandatario electo, según reveló La Tercera.

Y es que durante las últimas semanas se llevó a cabo un encuentro privado entre algunos deportistas y el republicano -impulsado por la exministra Cecilia Pérez-, en el cual le plantearon medidas en beneficio del desarrollo del deporte nacional. Aunque señalaron que el objetivo de la instancia era expresar sus inquietudes y no expresar un apoyo político.

De todos modos, Crovetto habría dejado una muy buena impresión en Kast, ya que tiene un amplio conocimiento del mundo deportivo y las problemáticas que enfrenta. Actualmente, la deportista es miembro del directorio del Comité Olímpico de Chile (COCh).

Tras ello, se le habría ofrecido liderar la cartera que actualmente mandata Jaime Pizarro. Sin embargo, su respuesta habría sido negativa, consigna el citado medio.

¿Las razones? Su deporte es longevo. Si bien Crovetto tiene 35 años, el tiro con skeet puede ser practicado por muchos más años, a diferencia de otras disciplinas, como el atletismo o la gimnasia artística, por ejemplo, por lo que todavía le quedan años para seguir en la elite del deporte.

Además, hace un par de meses tuvo a su primer hijo junto a su esposo Juan Enrique Byers, por lo que se encuentra en proceso de retomar sus entrenamientos de cara al siguiente ciclo olímpico.