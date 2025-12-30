Partido Nacional Libertario cada vez más cerca de entrar al gobierno de Kast

Este martes el excandidato se reunió en la "Moneda Chica" con el encargado del traspaso de mando, donde pudieron abordar las "líneas rojas" de las que habló Kaiser, relacionadas principalmente a materias "que tienen profundo contenido ideológico".

Hasta la Oficina del Presidente Electo (OPE), conocida como la “Moneda Chica”, llegó este martes el excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario Johannes Kaiser, en un gesto considerado como los primeros pasos para el ingreso del partido al gobierno de José Antonio Kast.

Previo a esta reunión el propio Kaiser había compartido cuáles eran las “líneas rojas” de su partido en relación a lo que pretenda hacer el próximo gobierno, elementos que conforman la batalla cultural que buscaba dar durante la campaña.

“Nos retiramos muy satisfechos de esta primera ronda de conversaciones en razón que vemos con optimismo la posibilidad de poder integrarnos a la administración en un futuro próximo”, dijo el líder nacional libertario tras la instancia.

En cuanto a las “líneas rojas” que plantearon, o inquietudes como lo denominó Kaiser, se trataría de los principales elementos ideológicos que durante la campaña abordó con fuerza, a diferencia de lo que hizo el republicano.

“Hemos planteado nuestra inquietud respecto a la reforma al Poder Judicial, nuestra inquietud respecto a la continuidad de ciertos programas que tienen profundo contenido ideológico, que nacen algunos de este gobierno y algunos de gobiernos anteriores, que a nuestra militancia y a nuestros votantes lo tienen complicados, y hemos percibido comprensión respecto de cuáles son nuestras inquietudes en esas materias”, expresó Kaiser.

Por su parte, el encargado del traspaso de mando en la OPE, Claudio Alvarado (UDI), comentó que “hay disposición del Partido Nacional Libertario de integrarse a una acción de gobierno”.

“La unidad no significa que pensemos todos lo mismo. La unidad significa que tengamos la capacidad de trabajar juntos cuando el país lo necesita. Obviamente cada partido tiene su identidad, tiene sus prioridades, tiene sus énfasis y también podemos tener nuestras diferencias. Lo importante es que esos énfasis, esas diferencias, las podamos administrar de la mejor manera posible con un sentido de país”, dijo Alvarado.