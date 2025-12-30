¿Cuál es la percepción ciudadana ante la llegada de José Antonio Kast a La Moneda?

El director ejecutivo de Activa Research, Ramón Cavieres, profundizó en los desafíos que deberá enfrentar el presidente electo José Antonio Kast una vez que inicie su mandato el 11 de marzo de 2026.

El director ejecutivo de Activa Research y vocero de Pulso Ciudadano, Ramón Cavieres, abordó en Hoy es Noticia, de CNN Chile, los desafíos del gobierno entrante.

En ese contexto, al referirse a la arista de la confianza, subrayó que “nunca hay que olvidar que el verdadero voto duro de los presidentes electos es el que obtienen en la primera vuelta”.

En el caso de José Antonio Kast, obtuvo 3.097.717 votos (23,9%), mientras que en la segunda vuelta estos corresponden a “votos prestados”.

“¿Qué quiere decir con esto? Que hay personas que votan por el candidato, pero que no son plenamente partidarias ni plenamente adherentes a la visión, filosofía o tendencia política que puede tener”, precisó.

Respecto de la administración entrante, sostuvo que existe una alta expectativa ciudadana, con demandas muy focalizadas.

“Los jefes de Estado ya no tienen tanto tiempo. Antes podían gozar de entre tres a cinco meses de una exigencia menor por parte de la ciudadanía. Hoy, al primer o segundo mes, las exigencias se hacen más concretas”, agregó.

Consultado sobre si existe el riesgo de que la ciudadanía comience a exigir el cumplimiento inmediato de las promesas de campaña, respondió: “El riesgo es alto. Yo creo que es la gran amenaza que tiene Kast, porque las expectativas son altas en términos de inmigración, control de la delincuencia, despegue económico y crecimiento del PIB anual”.

Por lo mismo, explicó que cuando ese relato es muy intenso, “se transforma en un problema para los primeros meses del gobierno”. Si bien señaló que el exdiputado “ha ido matizando” su discurso, concluyó: “No sé si esa ponderación realmente va a alcanzar para atenuar las expectativas que existen”.