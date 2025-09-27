Lagos Weber pide que la derecha “baje los decibeles” tras polémica que cruza Presupuesto 2026 y la presidencial

El senador PPD hizo un llamado a las fuerzas de oposición a esperar conocer el proyecto que presente el Gobierno y también el informe del Estado de Hacienda antes de discutir sobre el asunto.

El debate sobre la Ley de Presupuesto para 2026 se ha convertido en parte del debate de la campaña presidencial luego que la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, denunciara públicamente que el Ministerio de Vivienda adeudaba montos a contratistas de trabajos que ya habían sido realizados y hablara de cifras “mentirosas” por parte del Gobierno en cuanto al gasto fiscal.

El jefe de la cartera de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, contestó que “cuando alguien como candidato tiene antecedentes de malversación tiene que denunciarlo como tal, porque la verdad que eso es serio, es grave. Y cuando se dice eso es porque se tienen fundamentos bien precisos. Por lo tanto yo no voy a comentar más allá de eso”.

Presidencialización del debate por Presupuesto 2026

Hoy fue la candidata oficialista Jeannette Jara quien se refirió al tema tras participar en un acto de campaña en Puente Alto.

“Entiendo que busque estrategias de campaña, pero en este caso es una polémica artificial”, cuestionó, y agregó: “El presupuesto que se ejecuta en nuestro país tiene que ver con gasto social, seguridad, vivienda e ingresos proyectados, y señalar desde ya que se van a negar a discutirlo, solo da cuenta de una oposición que no está pensando en el bienestar de los chilenos, es muy delicado”, comentó la abanderada de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana.

¿Busca sacar provecho electoral Matthei? Según el presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, esto no tiene relación con la coyuntura política de la campaña presidencial, compartiendo que a él también le han llegado comentarios de pymes de la Región de La Araucanía a quienes se les adeuda hasta seis meses.

Con todo, agregó Jouannet, sí comparten al igual que lo han hecho desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), con críticas por el no cumplimiento de una serie de compromisos en diversas materias, como por ejemplo seguridad.

“El Gobierno no ha cumplido varios compromisos. ¿Qué pasó con este bono que se le iba a dar a los carabineros? Hay un 25% de carabineros con licencia y la idea del bono es incentivar a que se tomen menos licencias. Eso no ha ocurrido. El Gobierno no ha cumplido con el otro compromiso que era pagarle $500 mil a jóvenes que están estudiando para ser carabinero. Eso era un acuerdo”, dijo.

Con todo, afirmó que lo prudente era esperar a conocer en detalle lo que presente el Gobierno para llevar a cabo el debate parlamentario.

En la misma línea el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) comentó que aún había que esperar al proyecto que ingrese el Ejecutivo y también al balance del fisco, llamando a la derecha a “bajar los decibeles”.

“Le pedimos a la derecha, que baje los decibeles en el tema presupuestario, esperemos a conocer el proyecto y el informe del Estado de la Hacienda Pública y hagamos la discusión para aclarar, mejorar o asumir nuevos compromisos en la tramitación del presupuesto 2026”, dijo el parlamentario.