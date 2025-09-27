“Entiendo que busque estrategias de campaña, pero es una polémica artificial”: Jara critica a Matthei por condicionar Ley de Presupuesto 2026
Por CNN Chile
27.09.2025 / 13:03
{"multiple":false,"video":{"key":"oX9TYCde4G","duration":"00:04:56","type":"video","download":""}}
En conversación con CNN Chile, la candidata oficialista cuestionó duramente a Evelyn Matthei por anunciar que condicionaría la tramitación de la Ley de Presupuesto 2026, señalando que aún no se ha presentado y que la postura de la oposición pone en riesgo el debate sobre gastos sociales, seguridad y vivienda.
La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, cuestionó con dureza a Evelyn Matthei luego de que la aspirante de Chile Vamos condicionara la tramitación de la Ley de Presupuesto 2026, argumentando supuestas irregularidades en los pagos públicos.
¿Qué dijo Evelyn Matthei?
Matthei había declarado que “no se va a tramitar ninguna Ley de Presupuesto este año si no se transparentan totalmente todo este tipo de situaciones”, tras acusar a la actual administración de “chutear” pagos al próximo gobierno y entregar cifras que calificó de “mentirosas”.
La presidenciable de oposición indicó que discutirá el tema con parlamentarios y, de ser necesario, buscará la intervención de la Contraloría General de la República (CGR).
Lee también: Montes emplaza a Matthei tras dichos sobre cifras fiscales mentirosas: “Si tiene alguna denuncia, que la entregue”
“No está pensando en el bienestar de los chilenos”
En respuesta, Jara expresó en exclusiva a CNN Chile que la postura de Matthei es “muy artificial” y que resulta prematuro condicionar la discusión de un presupuesto que aún no se ha presentado.
“Entiendo que busque estrategias de campaña, pero en este caso es una polémica artificial”, cuestionó, y agregó: “El presupuesto que se ejecuta en nuestro país tiene que ver con gasto social, seguridad, vivienda e ingresos proyectados, y señalar desde ya que se van a negar a discutirlo, solo da cuenta de una oposición que no está pensando en el bienestar de los chilenos, es muy delicado”, afirmó.
Además, la candidata oficialista calificó de “grave y temerario” que Matthei acuse, sin fundamentos claros, a organismos públicos de postergar pagos a proveedores para dejar endeudado al próximo gobierno. Jara instó a que cualquier antecedente se presente formalmente ante las instituciones correspondientes.
“Demoler las instituciones sembrando dudas sin fundamento, me parece algo propio de la derecha y la ultraderecha hoy día en el mundo, que busca denostar al Estado sin ningún argumento concreto”, agregó Jara, señalando que esperaba un giro hacia una postura más constructiva por parte de Matthei.