Montes emplaza a Matthei tras dichos sobre cifras fiscales mentirosas: “Si tiene alguna denuncia, que la entregue”
Por CNN Chile
26.09.2025 / 13:47
El ministro de Vivienda se refirió a los dichos de la candidata presidencial de oposición, quien había apuntado a atrasos en pagos a proveedores del Estado.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió a los dichos de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), ad portas de la tramitación de la Ley de Presupuesto.
En este sentido, Matthei apuntó a cifras de deudas fiscales “mentirosas” dado que habría ministerios como el de Vivienda o Obras Públicas, que se habrían “pateando para el próximo gobierno”. Esto, en relación con pagos pendientes a proveedores del Estado.
Al respecto, Montes sostuvo que “en relación a que se están tirando gastos para el próximo año, siempre -todo en la administración pública- va trasladándose año a año de un año a otro y de un gobierno a otro. El actual gobierno ha tenido que implementar una parte importante de las inversiones del presidente Piñera”.
También, recalcó que “lo que pasa es que los distintos servicios tienen un sistema de pagarle a sus proveedores, y tienen un sistema de facturas y tienen que pagarla cuando llegue. Ella dice que se posterga la entrega. Bueno, si tiene alguna denuncia respecto a que la entregue”.
“Cuando alguien como candidato tiene antecedentes de malversación tiene que denunciarlo como tal, porque la verdad que eso es serio, es grave. Y cuando se dice eso es porque se tienen fundamentos bien precisos. Por lo tanto yo no voy a comentar más allá de eso”, remató.